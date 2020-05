Guinée: le tandem "Bouréma-Damantang" menace de "sévir", Cellou réplique…

CONAKRY-La confrontation est ouverte ! Alors que le gouvernement menace de sévir contre les "fauteurs de troubles", Cellou Dalein Diallo, le principal opposant au régime d’Alpha Condé a réitéré ce samedi 23 mai 2020, la détermination du FNDC à reprendre les manifestations.

Les autorités guinéennes prennent très au sérieux la menace faite par le FNDC de reprendre ses manifestations dans les prochaines semaines. vendredi soir, les ministres Damantang Albert Camara et Bouréma Condé ont averti de concert que le gouvernment ne se laissera pas faire.

« Nous avons été saisis depuis plusieurs jours d’un certains nombre d’informations nous annonçant la reprise des manifestations de l’opposition et du FNDC après le ramadan (…) Des dispositions sont prises pour éviter que ce type d’évènements (les manifestations, ndlr) viennent compromettre la lutte contre la pandémie. Nous n’avons pas l’intention de nous laisser faire… nous serons sur le terrain pour empêcher que cela se produise », a averti le ministre de la Sécurité et de la protection civile, Albert Damantang Camara.

Dans un ton « martiale », son collègue de l’administration du territoire et de la décentralisation a enfoncé le clou des menaces en ces termes : « Des citoyens malintentionnés et éternels fauteurs de troubles sevrés de leur exercice favoris tentent de susciter des remous sociaux à l’image des malheureux cas de Coyah dans le but d’en finir avec les barrages filtrant et exposer les guinéens à une plus grande explosion du virus à travers le pays (…)Ceux qui trouvent opportun d’ouvrir un front de trouble devraient se raviser (…) en tout état de cause l’Etat guinéen veille au grain et ne se laissera pas surprendre », a martelé le Général Bouréma Condé.

Ce samedi 23 mai 2020, l’opposant Cellou Dalein Diallo a répliqué rappelant que face aux persécutions dont leurs militants et responsables sont victimes, le FNDC n’a d’autre choix que de reprendre ses manifestations pacifiques.

« En dépit de la forte propagation du coronavirus, y compris dans les prisons, malgré la trêve observée par le FNDC en raison de la pandémie, et les appels lancés par l’ONU et l’OMS à désengorger les prisons, Alpha Condé continue de faire arrêter et séquestrer des cadres du FNDC. Plus de 200 membres de notre coalition croupissent aujourd’hui dans les prisons infectées du pays. Pour obtenir l’arrêt de ces persécutions et la libération de ses partisans, le FNDC n’a d’autre choix que de reprendre, dès après le carême, ses manifestations pacifiques », rétorque le leader de l’UFDG.

A suivre…

