Guinée: l’activiste Sékou Koundouno de nouveau dans les viseurs du Pouvoir?

CONAKRY-Sékou Koundouno, le responsable de la planification stratégique du FNDC serait de nouveau dans le "collimateur" du pouvoir en place.

Depuis sa récente sortie médiatique au cours de laquelle, il a annoncé la reprise des manifestations, l’activiste confie qu’il est menacé d’arrestations. Hier vendredi 22 mai dans la soirée plusieurs hommes cagoulés arrivés à bord de pick-ups sont venus à son domicile, confie M. Koundouno à Africaguinee.com. Ne l’ayant pas trouvé sur place, ils sont répartis.

Sékou Koundouno souligne qu’il reçoit des appels anonymes le menaçant de mort. « On me dit comme ils ont tout fait pour que je renonce au combat du FNDC, je refuse, cette fois-ci si on m’arrête je ne serai pas présenté devant un tribunal », explique l’activiste.

« Je prends l'opinion nationale et internationale à témoin que tout ce qui m'arrivera est de la responsabilité du gouvernement Guinéen », a-t-il lancé.

Sékou Koundouno a été arrêté à deux reprises puis libéré suite à d’énormes pressions à l’international, depuis le début de la lutte contre la réforme constitutionnelle et le troisième mandat en Guinée. Mais cela ne semble pas avoir entamé sa détermination.

« Je réitère ma détermination à la poursuite du combat amorcé par le FNDC jusqu'à la victoire finale. Je ne renoncerais point à cette lutte citoyenne aussi noble et exaltante, s'il faut renoncer je le ferai une fois dans ma tombe. Aux militants et sympathisants du Front national pour la défense de la constitution l'heure est à la mobilisation des Patriotes pour barrer la route aux assoiffés du pouvoir à vie en Guinée », martèle-t-il.

A suivre…

Africaguinee.com