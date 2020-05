Guinée : Comment accomplir la Salat de l’Aid el Fitr à domicile ?

CONAKRY-A l’instar de la plus part de leurs coreligionnaires du monde, les fidèles musulmans de Guinée célèbrent ce dimanche 24 mai 20 la fête de l’Aid El Fitr marquant la fin du mois du jeûne du ramadan.

Après un mois de pénitence, les musulmans sont appelés cette année, à effectuer la salat (prière) de l’Aid à domicile, sans prêche à cause de l’épidémie de Coronavirus qui sévit dans le pays. Ainsi en décidé les autorités religieuses du pays.

« Nous allons effectuer cette fois-ci la fête de Ramadan à domicile en famille », a annoncé le secrétaire Général des Affaire religieuses. Mais comment effectuer la prière ? Au micro d'Africaguinee.com, Elhadj Aly Jamal Bangoura a apporté des précisions.

« On fait les deux Rakats sans sermon. Après l’intention, lors de la première Rakat, on prononce 7 fois Allah Akbar suivi de la lecture de la Fatiha et de la Sourate 87 Al-‘A’là (le très haut). Si vous ne maitrisez pas cette sourate, alors vous récitez une Sourate qui vous est facile. La deuxième Rakat on prononce 6 fois Allah Akbar suivi de la Fatiha et la sourate 88 Al-Ghâshiyah (l’enveloppante) ou à défaut réciter une autre Sourate dont on la maitrise. On prie en haute voix sans sermon », a déclaré le secrétaire général des affaires religieuses qui précise que les fidèles sont appelés à prier sur toute l’étendue du territoire nationale à 9h.

Africaguinee.com