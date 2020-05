Cellou Dalein : « Nous n’avons pas d’autre choix que de reprendre nos manifestations… »

CONAKRY- La trêve n’aura duré que quelques mois en Guinée. Après Sidya Touré, c’est Cellou Dalein Diallo qui vient d’appeler ses militants à la reprise des manifestations dès après la fin du ramadan.

Cellou Dalein Diallo qui dénonce les arrestations malgré la crise sanitaire liée au Coronavirus, a estimé que le Front national pour la défense de la constitution n’a d’autre choix que la reprise des manifestations.

« En dépit de la forte propagation du coronavirus, y compris dans les prisons, malgré la trêve observée par le FNDC en raison de la pandémie, et les appels lancés par l’ONU et l’OMS à désengorger les prisons, Alpha Condé continue de faire arrêter et séquestrer des cadres du FNDC », a dénoncé le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée.

« Plus de 200 membres de notre coalition croupissent aujourd’hui dans les prisons infectées du pays, poursuit-il avant d’annoncer la reprise effective des manifestations.

« Pour obtenir l’arrêt de ces persécutions et la libération de ses partisans, le FNDC n’a d’autre choix que de reprendre, dès après le carême, ses manifestations pacifiques », a indiqué Cellou Dalein Diallo.

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com