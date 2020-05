Alpha Condé s’adresse encore à ses compatriotes : Ce qu’a dit chef de l’Etat…

CONAKRY-Le président de la république s’est adressé à nouveau à ses compatriotes ! A la veille de la célébration de l’Aid El Fitr, marquant la fin du mois du jeûne du ramadan, le président Alpha Condé a pris la parole. Dans une adresse à la nation, le chef de l’Etat a appelé ce samedi 23 mai 2020 les guinéens à un sursaut pour vaincre la pandémie de Covid-19.

« En ces instants critiques de l’histoire de l’humanité et de nombreux défis pour notre pays, nous célébrons l’aid el fitr ou fête de la Korité qui marque la fin du mois du jeûne du ramadan. Cette année malheureusement, la dure pandémie de la covid-19 nous a imposé à chacun et à tous des restrictions dans la pratique de notre foi et ne permet pas les réjouissances habituelles », a déclaré le président Alpha Condé.

Le chef de l’Etat dit rendre grâce à Dieu de « nous avoir donné la force et la santé de nous acquitter de l’un des cinq piliers de l’islam ». La fête de l’Aid El fitr est un moment de fraternité religieuse de réconciliation, de pardon, observe le Chef de l’Etat.

« Cette fête rappelle à tous que nous sommes un peuple solidaire et responsable. Il nous appartient de tirer de toutes ces valeurs la force et la sagesse de nous mobiliser pour nous unir tous dans un véritable sursaut national afin de vaincre la pandémie de Covid-19. Au-delà relever tous les défis qu’impose notre monde en pleine mutation », a lancé le président Condé.

Le dirigeant guinéen a aussi invité les imams à continuer à sensibiliser les musulmans au respect des mesures barrières et toutes les recommandations faites par les autorités sanitaires dans le cadre du plan de riposte contre l’épidémie.

« Dans notre pays nous avons foi en notre capacité à surmonter toutes les épreuves qui jalonnent le parcours des grandes nations », laisse entendre le Chef de l’Etat souhaitant dans la foulée bonne fête de l’aid el fitr aux musulmans de son pays.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com