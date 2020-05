Guinée : Sékou Koundouno apporte des "précisions" à propos d'un tweet de Sidya...

CONAKRY-Les adversaires du président Alpha Condé sont-ils divisés sur la reprise des manifestations en pleine crise de Covid-19 ? Un twett du leader de Sidya Touré membre du comité de pilotage du FNDC, posté hier a semé la confusion.

Face à la controverse, Sékou Koundouno responsable des stratégies et planification du FNDC a apporté des précisions. L’activiste qui s’est confié à notre rédaction a indiqué que la reprise des hostilités dès après la fête de ramadan est sans équivoque et sans ambiguïté.

« Une précision importante s'avère indispensable est de savoir que la vidéo de monsieur Sydia Touré membre du comité de pilotage du FNDC n'est pas récente. Elle a été réalisée, il y'a de cela six jours dans le cadre d'une opération de sensibilisation et les choses ont évolué depuis là. Aux militants et sympathisants du Front national pour la défense de la constitution Guinéenne FNDC préparez vous dès après la fête pour mettre les pendules à l'heure. L'heure des hommes providentiels est révolue », a précisé ce responsable du FNDC.

Sékou Koundouno révèle que la demande de reprise des manifestations a été sollicitée par les antennes du FNDC de Conakry et de l'intérieur du pays pour exiger sans délai et sans condition la « libération de tous les détenus injustement incarcérés en cette période de COVID19 et exposés aux risques potentiels de contamination ». Par cette action, les adversaires d’Alpha Condé visent également à empêcher que le pays ne bascule vers la « monarchie ».

A suivre…

Africaguinee.com