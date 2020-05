Covid-19: Un militaire en provenance de Conakry transporte le virus à Labé…

Labé-Un militaire en mission dans la préfecture de Labé a été déclaré positif au Covid-19. Selon les informations recueillies auprès des autorités sanitaires, le concerné était dans une mission de paiement de pension. Il a fait son test à Conakry, sans attendre son résultat, il a voyagé sur Labé. Une fois sur place, on lui a notifié que son test est positif au Covid19.

« Aucun cas n'est enregistré à l’intérieur du pays, les cas souvent signalés viennent de Conakry ou d'ailleurs. C'est le cas de cet agent venu en mission au camp de Labé alors qu'il attendait le résultat de son test à Conakry. Maintenant l'ANSS nous a invités à le rechercher. Quand on lui a annoncé qu'il est positif, il était déjà à Labé. Heureusement qu’il a été retrouvé et reconduit à Conakry avec ses collègues. Ce qui reste, ce sont ses contacts que nous allons identifier au plus vite. En principe si on fait un test, il faut rester tranquille jusqu'à la sortie des résultats », explique un cadre de la Direction Préfectorale de Santé de Labé.

Une dépêche de Alpha Ousamane Bah

