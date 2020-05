Cas des guinéens bloqués à l’étranger : les annonces fortes de Mamadi Touré…

CONAKRY-Le ministre des Affaires Etrangères a fait plusieurs annonces ce vendredi 22 mai 2020 dans le cadre de l’assistance que le gouvernement compte apporter aux milliers de guinéens en détresse à l’étranger. Mamadi Touré a notamment annoncé une aide de 200.000 dollars pour assister familles des victimes de la COVID-19 aux Etats Unis, 100 mille euros pour ceux qui sont en France et 10 millions de francs CFA pour les guinéens bloqués au Sénégal. Les montants respectifs ont été mis à la disposition des Ambassades de Guinée dans les pays concernés.

« Lors de l’adresse à la nation du 15 mai, le Président de la République a donné des instructions fermes au gouvernement afin d’apporter une assistance financière aux guinéens de l’étranger qui sont dans des difficultés. Dans les pays comme les Etats Unis et la France on a eu des victimes guinéennes, plus de 40 aux Etats Unis et une dizaine en moins en France. Il avait demandé également de poursuivre le rapatriement volontaire à travers des vols humanitaires. Dans ce cadre, le gouvernement a envoyé des fonds à certaines Ambassades pour apporter l’assistance nécessaire aux familles des victimes de la COVID-19. C’est notamment le cas aux Etats Unis, en France et au Sénégal où le gouvernement a mis à la disposition de nos Ambassades des montants respectifs de 200 mille dollars, de 100 mille euros et de 10 millions de francs CFA », a annoncé le chef de la diplomatie guinéenne.

Plus de 150 guinéens déjà rapatriés

Mamadi Touré a rappelé qu’il y a déjà eu plusieurs opérations des rapatriements volontaires de guinéens qui étaient bloqués à l’étranger. C’est le cas des compatriotes qui étaient bloqués à partir de la Tunisie où plus de 140 personnes ont été rapatriées, de l’Ethiopie 7 personnes, de la Turquie 8 personnes. Le ministre des affaires étrangère annonce que des démarches sont en cours pour organiser le rapatriement de guinéens bloqués au Sénégal qui sont estimés environ 500 personnes.

« En ce qui concerne le Sénégal, le premier ministre a donné des instructions claires au ministre des Transports afin qu’il fasse des propositions sur les compagnies aériennes susceptibles d’effectuer cette opération. Il faut préciser que ces rapatriements doivent obéir à certaines mesures préalables de dépistages et de quarantaine à l’arrivée en Guinée », a précisé le ministre Touré.

Cas des migrants…

Le gouvernement avec l’appui de certains partenaires envisage également le rapatriement de certains compatriotes bloqués au Niger dont 348 migrants à Agadez et 90 étudiants, explique le chef de la diplomatie guinéenne. Il a annoncé la mise en place d’une cellule de soutien aux guinéens de l’étranger.

Mise en place d’une cellule de soutien

« Je voudrais vous informer aussi que j’ai instruit au département qu’on mette une cellule de soutien aux guinéens de l’étranger. C’est cette cellule qui doit notamment faire des propositions concrètes sur l’assistance que le gouvernement pourra apporter à nos compatriotes en difficulté à l’étranger. Dans cette perspective, nous avons demandé à l’ensemble de nos représentations diplomatiques et consulaires ainsi qu’au conseil des guinéens à l’étranger de nous faire le point sur la situation dans laquelle vivent nos compatriotes dans leurs juridictions. Déjà nous avons commencé à recevoir des informations qui nous sommes en train de compiler. Ces informations nous permettrons de déterminer l’appui adéquat que le gouvernement devra apporter à nos compatriotes en détresse », a expliqué le ministre Mamadi Touré.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com