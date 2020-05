Saisine de la Cour Suprême : l’Agent judiciaire de l’Etat s’exprime !

CONAKRY- L’Agent Judiciaire de l’Etat a exprimé sa position sur le souhait du barreau d’attaquer le décret du président Alpha Condé devant la cour suprême ! Maitre Mory Doumbouya qui a été interrogé à ce sujet par Africaguinee.com a affiché une certaine prudence.

‘’J’estime que c’est un droit qui est manifesté par le barreau et qui est indépendant de tout recours. C’est quand nous aurons notification effective de ce recours qui est annoncé que nous serions en mesure de nous exprimer (…), c’est-à-dire exprimer la position de l’Etat. Nous pensons que la requête du barreau est l’affirmation d’un droit qui a été déclaré hier à la réunion du conseil de l’ordre", a-t-il dit.

La nomination du juriste Mamadi 3 Kaba a suscité un levé de bouclier au sein du barreau et de l’opposition qui estiment que la Loi a été violée. Le conseil de l’ordre a décidé de saisir la Chambre administrative de la Cour Suprême pour être rétabli dans ses droits.

‘’ Si la requête venait par être notifié dans les formes requises à l’Etat, sans tergiverser nous vous ferons connaitre la position officielle des autorités’’ a-t-il précisé avant de rappeler toutefois son appartenance au barreau guinéen même s’il ne prend pas part en sa qualité d’agent judiciaire de l’Etat au conseil de l’ordre des avocats.

‘’ En cette qualité, retenez que je reste et demeure un avocat et en même temps je suis au service de l’Etat. Je ne fais pas de confusion entre ma carrière, c’est-à-dire ma profession et les fonctions que j’occupe actuellement’’ a précisé maitre Mory Doumbouya.

Affaire à suivre…

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13