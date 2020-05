Guinée : Sékou Koundouno et ses acolytes annoncent la reprise de leurs manifestations...

CONAKRY- Alors que la Guinée est plongée dans une crise sanitaire due au Coronavirus, le FNDC a annoncé ce jeudi la reprise de ses manifestations dès après la fin du Ramadan.

La trêve n'aura été que de courte durée! Le Front national pour la défense de la constitution va reprendre ses manifestations dès après la fin du mois de Ramadan, a appris Africaguinee.com.

Selon nos informations, l'objectif de ces manifestations des adversaires du pouvoir d'Alpha Condé est d'exiger la libération de tous opposants arrêtés et détenus.

"On ne peut pas continuer à observer le pouvoir derouler son agenda en emprisonnant nos militants sans réagir. Nous allons exiger la libération de tous nos militants et responsables qui sont arrêtés. Trop c'est trop. Il n'est plus question de laisser cette situation continuer ", a confié à notre rédaction un responsable du FNDC.

Le pouvoir du président Alpha Condé est accusé d'instrumentaliser la crise du Covid-19 pour régler des comptes politiques.

Malgré cette crise, la chasse aux sorcières visant les opposants se poursuit tant à Conakry que dans les villes de l'intérieur du pays.

A suivre...

Africaguinee.com