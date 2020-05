Dr. Alpha Amadou Diallo : "La Covid19 est une aubaine politique pour Alpha Condé..."

CONAKRY-Dr Alpha Amadou Diallo vient de faire un avertissement alors que la Guinée engluée dans une crise sanitaire profonde est l’orée d’une présidentielle incertaine. Ce militant de l’Union des Forces démocratiques de Guinée fait également une lecture critique sur la gestion de l’épidémie de Covid-19 par les autorités guinéennes.

Quelle lecture faites-vous de la gestion de la crise sanitaire liée à la maladie du Coronavirus en Guinée ?

Fort malheureusement pour notre pays, la pandémie à la Covid19, est une aubaine politique pour Alpha Condé et son clan mafieux : C'est le "corona -business politique ". Tout est fait pour en faire un argument politique pour se maintenir au pouvoir, au-delà du mandat légal qui expire en octobre, ainsi il va instrumentaliser à dessein les composantes en santé publique pour la lutte contre la pandémie édictée par l'OMS, à savoir :

a)- Le confinement : Cela permet à Alpha Condé, d'étouffer toute forme de manifestation de rue. En attendant qu'il déroule son programme machiavélique.

b)- Les gestes barrières : Réduire la mobilité des personnes et des biens. Qui va appauvrir considérablement la population, et lui permettant de faire plus de pauvres, voire d'affamés, pour disposer de la conscience de nos compatriotes, et promouvoir la corruption à moindre coût et à grande échelle, étouffant toute velléité de contestation, comme il sait le faire.

c)- La sous-notification des données épidémiologiques : c'est réduire volontairement le nombre de contaminer, et ou de malades et de morts. Pour réduire le nombre d'habitants en Guinée, d'où "un génocide biologique ". Passible de crimes contre l'humanité. Alpha Condé croit ferme tirer un avantage sur sa gestion macabre de cette pandémie, en fermant la porte à toute intervention étrangère à caractère sanitaire pour venir en aide à la population. Faisant croire que son régime dispose d'une expertise en matière de gestion des épidémies en se référant à Ebola - business en Guinée et de donner l'illusion que tout est sous contrôle : Dans ce cas pourquoi des médecins Russes dans son palais ? Pourquoi faire venir des médecins cubains ? Pourquoi demander aux mêmes cubains de gérer l'hôpital Donka, qui est devenu un centre de référence de la Covid19. Où sont les compétences guinéennes qui font sa fierté? Seul Alpha Condé a la réponse à ces questions....

Etes-vous de ceux qui pensent que la Guinée n’était pas suffisamment préparée pour affronter cette maladie ?

C'est le monde entier qui n'était pas préparé à la pandémie chinoise. C'est pas propre à la Guinée. Ce qui fait la particularité de la Guinée, avant la pandémie, c'est le déficit de compétence dans l'administration sanitaire, Alpha Condé avec son trio constitué de Mohamed Diané et de Amadou Damaro, ont mené sans état d'âme une politique d'ethnicisation des structures de santé publique de notre pays. Alpha Condé a tout prévu, afin de disposer d'une administration ethnique à sa solde.

Qu’est-ce qui explique selon vous cette flambée du taux de contamination ?

L' explication, c'est le faite que Alpha Condé est président de la Guinée, et il a réussi imposer la dictature la plus farouche de la planète, dépassant même la Corée du Nord.

La médiocrité en exergue, ne permet de mettre des protocoles de prévention, de soins efficaces à disposition de la santé publique.

Aujourd'hui Alpha Condé a jeté des forces terroristes, qui enrobés d'uniformes de l'armée régulière, de la Police, de la gendarmerie le long de nos routes, dans nos villes, villages et quartiers, qui font plus de malheureux, que la Covid19.

Le conseil que j'ai à donné à nos compatriotes, c'est de respecter les termes de la prévention édictées par l'OMS : Ne pas céder à l'ouverture des lieux de culte- Respectueux du confinement de Conakry qui est l'épicentre de la pandémie- Respecter la distanciation et les gestes barrières. Tout en sachant que la Covid19 est plus présente en Guinée, que Alpha Condé et ses services corrompus ne font croire à dessein. A nos opérateurs économiques de s'investir à promouvoir la prévention en aidant à promouvoir :

Déjà désinfecté les lieux de culte(moquettes, tapisseries, murs....), qui seront des passages obligatoires en-cas de déconfinement . La soit disant désinfection des rues est inefficace, il n'ya presque plus de rue, Alpha Condé soulève de la poussière c'est tout. Donc c'est de la poudre aux yeux * On aurait mieux fait de vulgariser le dépistage et l'isolement des cas positifs dans les espaces publics et les hôtels *Distribué les masques les savons gratuitement.

Quelles solutions préconiseriez-vous pour stopper la chaîne de contamination ?

Alpha Condé a fait tuer par arme de guerre plus d'habitants en une journée, que la Covid19 en trois mois. C'est dire qu'entre deux maux il faut choisir un maux, ne pas laisser les deux maux sévir en même temps et au même moment : Covid19 et Kalachnikov, mieux vaut choisir le dernier : L'unique solution c'est d'affronter les armes de guerre de Alpha Condé, pour le chassé du pouvoir avant que les deux fléaux ne finissent de décimer les guinéens. C'est là la solution. Le FNDC doit mobiliser la Guinée toute entière, pour réduire à néant les deux pandémies : la Covid19 et le virus Alpha Condé, sans compter le dernier est plus mortel que le premier.

Après Conakry la bataille judiciaire entre le FNDC et le pouvoir d’Alpha Condé s’est transportée à la Haye. Croyez-vous à une victoire des opposants ?

Maître Bourdon est à pieds d'œuvres pour les poursuites à la Haye, donnant suite au signalement qu'il a déjà effectué . Ceci étant, comme à l'accoutumée les dignitaires du régime ont tendance a banaliser ce signalement qui a été demandé par le FNDC. C'est vrai ça peut paraître très long pour les guinéens dans leur ensemble et les victimes en particulier. Mais le dictateur lui même vient de donner des termes de références plus fiables au processus de signalement, en apportant des éléments de preuves ( vidéo, audio, témoins, écoutes téléphoniques....) , contre le FNDC à la Haye . Le dictateur nonobstant le banal signalement de maître Bourdon, par cette démarche insolite vient de reconnaître qu'il ya un conflit en Guinée : entre lui et le peuple de Guinée combattants pour la liberté et le droit à la démocratie. Le dictateur lui même appelle à arbitrer en Guinée, c'est excellent comme bêtise. Dès lors que ces supports que j'ai visualisé sont d'un montage exécrable, même un profane peut s'apercevoir de la supercherie, de l'amalgame et de l'amateurisme.

Ailleurs, maître Ceccaldi a reçu mandat du FNDC signé par le coordinateur, mon ami Abdourahmane Sano, pour la démarche à l'union européenne, afin d'obtenir des sanctions ciblées des tueurs du régime. On doit revenir à Bruxelles dès la fin du confinement pour poursuivre le travail déjà commencé avant la pandémie. Cette démarche pourrait être plus rapide que le signalement auprès du procureur de la CPI à la Haye.

Comment expliquez-vous les violences meurtrières survenues ces derniers jours à Coyah et même à Kamsar ?

Les violences d'état ont été le mode d'expression du pouvoir publique en Guinée, de notre indépendance à maintenant: la Guinée n'a eu que des présidents forts, mais pas d'institutions fortes. C'est toute la Guinée qui a souffert de ces tueries de masse, il n'ya pas une famille guinéenne qui n'a pas été victime de ce fléau. La singularité du trio Alpha Condé - Mohammed Diané - Amadou Damaro et leur chaîne de commandement, c'est de faire croire que c'est l'ethnie peulh qui se victimise. Cependant N'zérékoré, Siguiri, Boké, Coyah, Dubréka, c'est aussi la Guinée . L' explication , c'est que Alpha Condé est venu au pouvoir pour régner et non pour gouverner. Dans sa marche , il s'est appuyé sur quatre pieds :* Le mensonge * La culture de la médiocrité * Les tueries de masse par armes de guerre * La délinquance économique sur fond de marché de gré à gré. Pour se maintenir dans son œuvre macabre, il sème la terreur par une milice à sa solde : les Donzos(qu'on a vue dans nos rues et même dans nos villages qui n'ont pas de culture Donzos ), l' ULIMO(rebelles venus du Libéria ), le RUFF (Sierra Léone)...

Mettant en péril toute les institutions de la République ( cours constitutionnelle, cours suprême, assemblée nationale et l'ensemble du système judiciaire .....) et maintenant la santé, la vie de nos compatriotes, et encore l'intégrité de la Guinée est sérieusement entamée.

Croyez-vous à la victoire de votre champion Cellou Dalein en 2020 ?

Il ne s'agit pas de la victoire d'un individu - Il s'agit plutôt de la victoire des Républicains sur un pouvoir avilissant, destructeur et déshumanisant.

Votre mot de la fin…

Nos différences : ethnique, linguistique, religieux, sont nos valeurs communes. On a en commun la Guinée. À tous les guinéens d'où qu'ils se trouvent, qu'ils répondent à l'appel du FNDC, qu'ils se préparent à rejoindre la Guinée, par terre, par mer, ou par les airs, pour donner l'assaut final contre les pandémies Alpha Condé et la Covid19 ou virus Chinois.

Je vous remercie.