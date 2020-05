Guinée: La région de Kindia devient le 2ème foyer du Covi-19 après Conakry…

KINDIA- L’épidémie de Coronavirus connait une forte progression dans région de Kindia, en Guinée maritime. Selon les statistiques fournies ce mercredi 20 mai 2020 par les autorités sanitaires, la région a enregistré à date 110 cas confirmés dont 4 décès et 585 contacts à suivre.

Selon le directeur régional de la santé de Kindia Dr Fakourou Dansoko, la préfecture de Coyah proche de Conakry épicentre de l’épidémie en Guinée, est la plus touchée avec 79 cas confirmés. Toute aussi proche de la capitale, Dubreka vient à la 2ème place avec 23 cas positifs de Covid-19 contre 07 pour la préfecture de Kindia et 01 pour Telemilé. Ce qui fait un total de 110 cas confirmés au niveau de la région administrative. En termes de décès, on dénombre au total 04 cas dont 02 à Coyah, 01 à Dubreka et 01 à Kindia.

S’agissant des contacts à suivre, le DRS indique que pour la préfecture de Coyah il y a 145, 166 à Dubréka, 274 à Kindia. Ce qui fait un total de 585 contacts à suivre.

Le directeur régional de la santé Dr Fakourou Dansoko explique qu'à ce jour, sur les cinq préfectures de la région administrative de Kindia, seule la préfecture de Forécariah est épargnée pour le moment du Covid-19. Il a précisé que la chaine de contamination est éteinte à Télémilé grâce à l’engagement communautaire qui a entouré le seul cas qui a été testé positif.

Pour éviter l’accélération de la propagation de l’épidémie dans la région, Docteur Fakourou explique le principal défi aujourd’hui est de faire en sorte que les 585 contacts soient suivis de près.

Depuis Kindia, Chérif Keita

Pour Africaguinee.com