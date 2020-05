Urgent: L'Opposition rejette la nomination de Mamadi 3 Kaba à la CENI

CONAKRY-Un nouveau bras de fer vient de s’ouvrir entre Alpha Condé et ses adversaires politiques. Alors que le barreau a décidé de saisir la Cour Suprême, l’opposition politique a annoncé ce mardi 19 mai 2020 qu’elle dénonce et rejette catégoriquement la nomination de M. Mamady 3 KABA au poste de Commissaire à la CENI en remplacement de Me Amadou Salif KEBE décédé.

« L’Opposition politique dénonce et rejette catégoriquement la nomination de M. Mamady 3 KABA au poste de Commissaire à la CENI en remplacement de Me Amadou Salif KEBE décédé », souligne les opposants dans une déclaration parvenue à notre rédaction.

Selon l’Opposition politique, cette désignation de M. KABA est illégale au regard de l’article 11 de la Loi organique n044 du 5 juin 2018 portant organisation, attributions et fonctionnement de la CENI en vertu duquel : « en cas de vacance consécutive au décès, à la démission ou à toute autre cause d’empêchement définitif d’un commissaire constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par le Bureau de la CENI, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions que celles de sa désignation pour le reste du mandat en cours ».

L’opposition souligne aussi que la nomination de M. Kaba viole également l’Arrêt n0 AC 010 du 4 mai 2020 de la Cour Constitutionnelle qui a constaté la vacance du poste tout en précisant que le Barreau est l’organisation de la Société civile qui doit désigner le remplaçant de Me Amadou Salif KEBE.