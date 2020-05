Covid-19: vague de contaminations à CreditKash Guinée

CONAKRY-Plusieurs employés de CreditKash Guinée, une entreprise qui offre des produits et services financiers sont infectés par le Covid-19, a appris Africaguinee.com.

« On a détecté d’abord huit cas positifs de Covid-19 au sein de l’entreprise, nous attendons les résultats des tests du reste des autres employés », a confié à Africaguinee.com une source basée au sein de cette entreprise.

Selon nos informations, les contaminations sont concentrées entre le siège et l’agence principale à Kaloum. Des tests sont en train d’être fait au niveau des autres agences.

La principale crainte des employés est que même après avoir effectué leur test, certains travailleurs ont continué à venir au boulot sans attendre les résultats qui se sont finalement avérés positifs. « On doit reprendre le test parce qu’on ne sait plus sur quoi on patauge. On n’est sûr de rien », a précisé notre source.

Joint au téléphone par Africaguinee.com pour avoir plus de précisions sur ces contaminations, un employé qui gère la flotte de la société s’est abstenu de commentaires nous suggérant de se rendre à la Direction Générale.

CreditKash se présente comme une entreprise qui apporte des solutions financières répondant à l’évolution des besoins des petites et moyennes entreprises, commerçants, entrepreneurs, groupements, et particuliers. Les contaminations toucheraient près de 50% du personnel travaillant au siège principal.

A suivre…

Africaguinee.com