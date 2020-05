L'imam Elhadj Saliou Camara brise le silence :"N'ouvrez pas les mosquées…"

CONAKRY-Le grand imam de Conakry vient de s’exprimer sur le débat lié à la réouverture des mosquées alors que l’épidémie de Coronavirus est toujours hors contrôle en Guinée. Dans un langage direct, Elhadj Mamadou Saliou Camara appelle avec instance ses coreligionnaires en islam à s’abstenir de rouvrir les lieux de culte sans l’autorisation des autorités religieuses du pays. Explications.

« Chers croyants, chers frères en islam craignons Allah qui a fait descendre le saint Coran pendant ce mois béni de Ramadan. Allah le très miséricordieux, le tout miséricordieux a fait descendre le Coran pour nous guider sur le droit chemin. Allah a envoyé son prophète Mahomet (PSL) pour que toute l’humanité tire bénéfice de notre religion l’islam et du Coran. Nous aussi, nous ne suivons personne. Nous suivons le Coran et la Sunna du Prophète. Le Coran a été descendu à la Mecque où le prophète Mahomet (PSL) naquit et y a vécu.

Si les autorités de la Mecque elles-mêmes analysent la situation actuelle et arrivent à la conclusion que les rassemblements favorisent la propagation de la souffrance des fidèles, elles décident de suspendre le hajj, la Umra, la grande prière du vendredi et de fermer la Kaaba, la grande mosquée de Médine, c’est que c’est très sérieux. Ce n’est que très récemment qu’on a autorisé la reprise des prières de vendredi en Arabie Saoudite. Si vous suivez la télévision, il y a eu une stricte discipline, il y a un voire deux mètres entre les fidèles. Mais chez nous ici si on dit de rouvrir les mosquées, on ne peut pas maitriser cette grande foule de fidèles comme cela se fait à la Mecque.

Armons-nous de courage, faisons tout pour suivre les consignes édictées par les spécialistes. Dieu nous observe. Nous avons tous le souci et regrettons profondément la fermeture des mosquées. C’est très inquiétant, mais nous n’avons pas d’autre choix. Si le monde entier tombe d’accord sur quelque chose pour le bien de l’humanité, ne faisons pas l’exception. Restons derrière nos guides, nos responsables religieux. N’ouvrez pas les mosquées sans l’autorisation des responsables religieux en islam. Nous ne pouvons pas être devant vous pour vous guider et vous tromper en suivant la vie d’ici bas sans vous montrer la vérité. Restons derrière nos leaders religieux. Si Dieu le veut bien, nous avons de nombreux érudits, des gens bien réfléchis chargés d’étudier toutes les questions de notre religion.

L’islam notre religion, c’est la foi, la discipline, la politesse. Sachons que nous ne sommes pas les seuls en Guinée. Si on dit que le pays compte 95% de musulmans, il ne faut pas que ça soit de nom. Il faudrait que cela se matérialise par nos comportements et les actes que nous posons. Suivez-nous, ne craignez rien, nous n’allons pas vous tromper. Mais que personne n’ouvre sa mosquée au nom de l’islam et exposer la vie des fidèles. Insha Allah, les mosquées seront rouvertes, mais suivez-nous prions Allah le tout-puissant qui a fait descendre le saint Coran pendant ce mois béni de ramadan d’éradiquer cette maladie. Qu’il répande sa protection, sa miséricorde qu’il fasse de nous des gens sains, qu’il favorise l’entente dans notre pays », a lancé le premier imam de la mosquée Fayçal dans son sermon.

La Guinée est l’un des foyers de l’épidémie de Coronavirus en Afrique de l’Ouest avec près de 3000 cas positifs, plus de 1000 guéris et une vingtaine de morts. L’état d’urgence sanitaire a été reconduit pour un mois dans le pays alors que les mesures phares pour enrayer la propagation de la maladie restent maintenues. Il s’agit de la fermeture des lieux de culte, le port obligatoire de masques, la fermeture des écoles, le confinement de Conakry. Par contre le couvre-feu a été complètement levé à l’intérieur du pays et assoupli dans le grand Conakry de 22H à 5H du matin.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112