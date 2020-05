L’heure est grave à Kindia : Un haut responsable religieux meurt du Covid-19…

KINDIA- L’heure est grave dans la préfecture de Kindia où plusieurs cas de Covid-19 ont été enregistrés ces derniers jours. Aujourd’hui la situation inquiète les autorités sanitaires qui dressent un tableau sombre de sept cas dont un décès.

Le défunt est Elhadj Souleymane Yansané secrétaire général de la ligue régionale décédé il y a quelques semaines. Deux de ses proches dont un imam ont été déclarés ce week-end positifs au Covid-19. L'imam de la grande mosquée de la banlieue Elhadj Karamba Diaby ainsi qu'Elhadj Oumar Camara membre de la ligue islamique préfectorale de Kindia.

« Le premier cas de covid-19 que Kindia a eu à enregistrer est un religieux qui est décédé. C'était une préoccupation pour tout le personnel de la santé et même des responsables de la ligue de faire le prélèvement comme il était déjà décédé. C'est ce prélèvement qui a été fait et le résultat qui a été communiqué par le CREMS a relevé qu'il était positif du covid-19 », explique le directeur préfectoral de la santé de kindia Mory Togba.

Face à cette situation qui devient de plus en plus critique, une réunion de crise a été tenue par les autorités. Il a été décidé au cours de celle-ci de faire une investigation poussée autour des contacts du cas positif. Parmi les contacts il y a eu des cas dont le résultat est avéré positif au Covid-19.

« Au niveau de la commune on a enregistré quatre cas positifs. Ce qu'il faut noter au niveau du CREMS ils ont essayé de faire un contrôle de routine de leurs travailleurs dans l'intention de voir ceux qui sont positifs et ceux qui ne le sont pas, parce que actuellement chacun doit connaître son statut. C'est ce qui fut fait au niveau du CREMS et un cas s’est avéré positif. Après les investigations dans la famille de celle qui est positive, il y avait un seul cas positif. Ce qui complète le nombre de cas dans la préfecture de Kindia à sept (7), dont 6 hospitalisés et un décès », a précisé Dr. Mory Togba.

Les investigations sont en cours dans les différentes familles des personnes déclarées positives afin de casser la chaine de contamination.

Depuis Kindia, Chérif Keita

Pour Africaguinee.com