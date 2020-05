Innovation en Guinée : Anadi propose des cartes-cadeaux digitales à offrir à vos proches en Guinée

La startup Anadi propose des cartes cadeaux numériques à dépenser dans les commerces locaux en Guinée. L'idée : Connecter les Guinéens entre eux, partout dans le monde, et aider à la transformation digitale.

Se simplifier la vie pour offrir des cadeaux ; c'est le crédo d’Anadi, né de la nécessité de faire un cadeau à distance. "Je suis une ancienne étudiante guinéenne qui était installée en France. Je voulais souvent faire un cadeau à ma sœur, tout en étant loin", se rappelle Fatim Bah, fondatrice d’Anadi. "Lorsque l'on n'est jamais chez soi et que l'on veut faire plaisir à ses proches, la seule solution était souvent d’envoyer de l’argent très difficilement ou à coût très élevé. En plus, je trouvais qu’envoyer de l’argent pour des occasions très spéciales était une solution très impersonnelle ou on perdait l’effet de surprise et cette idée d’offrir une expérience, un sentiment à quelqu’un qu’on aime, comme quand on est directement là-bas. Sans oublier que face aux réalités de la vie là-bas, c’était très souvent compliqué voir des fois impossibles. C’est de là que l'idée de permettre aux consommateurs, où qu’ils se trouvent dans le monde, d'offrir un cadeau numérique à leurs proches se trouvant en Guinée s'est imposée d'elle-même".

Le site Internet www.anadiguinee.com propose des cartes cadeaux de tous les commerces populaires à Conakry tel que les spas, les restaurants, salle de fitness, shopping, etc…

Vous pouvez acheter en ligne les cartes cadeaux de votre choix, payer par carte de crédit ou par Orange Money, et offrir instantanément le cadeau directement dans le téléphone de votre proche.

Le bénéficiaire pourra ainsi se rendre directement dans le commerce que vous lui avez offert, présenter son code Anadi et choisir ce qui lui fait le plus plaisir. C’est totalement gratuit et sans frais supplémentaires.

Cette jeune start-up guinéenne apporte, avec sa touche d’originalité, une grande innovation en proposant aux guinéens une solution digitale, originale et simple pour rester connectés et profiter pour soi-même ou partager plus facilement avec ses proches, où qu’ils soient dans le monde, grâce au pouvoir du cadeau.

Anadi promet à ses clients “au fur et à mesure que nous élargirons la plate-forme, notre gamme d’offres augmentera en variété, en simplicité et en commodité. Rejoignez-nous et profitez de nos avantages croissants.” Nous leur souhaitons bon vent et soleil dans leur projets.

