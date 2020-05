Guinée: Qui seront les bénéficiaires des 2 millions de masques promis par Alpha Condé?

CONAKRY- A quand le début des opérations de distribution des deux millions de masques annoncés par le Président Alpha Condé ? Le Ministre d’Etat, Porte-Parole de la Présidence guinéenne vient d’apporter des précisions sur la distribution des masques aux populations.

Selon le Ministre d’Etat Kiridi Bangoura, les opérations de distribution des masques vont bientôt commencer. Mais bien avant, des critères de choix devront être établis par le comité scientifique qui a été mis en place dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 en Guinée.

« On est 12 millions d’habitants. Il faut prioriser les zones, les clusters dans lesquels le virus peut se développer le plus, et les gens dont les pratiques quotidiennes les mettent en position de risque. Prioritairement au personnel soignant. Eux déjà ils ont leur stock à part, et ainsi de suite », a confié à Africaguinee.com le Ministre d’Etat Kiridi Bangoura.

« Si on ne définit pas par pertinence, on peut distribuer les 2 millions de masques soient distribués de façon démagogique. C’est pour cela il a donné des instructions pour que les gens veillent à la pertinence », poursuit le Porte-Parole de la Présidence guinéenne.

A en croire ce haut cadre de la Présidence guinéenne, la capitale Conakry sera la zone la plus impactée par cette distribution de masques.

SOUARE Mamadou Hassimiou

Pour Africaguinee.com

