COVID- 19 : l’épidémie se propage à Fria, plusieurs nouveaux cas signalés…

CONAKRY- L’épidémie de Coronavirus gagne du terrain dans la ville minière de Fria avec une dizaine de cas positifs.

A ce jour, après Conakry épicentre de l’épidémie, Fria est actuellement la préfecture de l’intérieur du pays la plus touchée par le Coronavirus. Cette ville minière a enregistré ce lundi 18 mai 2020, 5 nouveaux cas positifs de Covid-19.

Selon le directeur préfectoral de la santé de Fria qui a fourni cette information, cette préfecture totalise à date 12 cas positifs de Covid-19 dont 5 guéris.

« Il y a 12 cas confirmés à Fria dont 5 guérisons, zéro décès. 5 nouveaux cas ont été enregistrés à la date du 17 mai 2020 sur un échantillon de 22 personnes testées. Ces nouveaux cas confirmés sont des contacts des premiers cas hospitalisés à Kindia. On a identifié leur contact et ils ont été transportés pour Kindia. Parmi ces cas confirmés, 4 sont de l’usine RUSAL, ndlr. Il y a un autre cas qui provient de l’hôpital préfectoral de Fria », a déclaré Dr Ibrahima Diallo qui affirme que les décomptes sont en cours sur le nombre de contacts.

Face à cette propagation de la maladie, le DPS de Fria a annoncé que de nouvelles dispositions ont été prises pour couper la chaîne de transmission du virus.

« On a organisé une réunion de 3 heures. Des dispositions ont été prises dont la pulvérisation des ménages ayant enregistré de cas et les lieux de travail des malades. En plus, on a décidé d’accentuer la sensibilisation et renforcer les patrouilles (police, gendarmerie et l’armée) pour sillonner toute la ville et informer la population sur le port des masques. Le dépistage des contacts va aussi se poursuivre grâce à l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire qui nous a envoyé un lot important de tests », a précisé Dr Diallo. Il rassure que la réticence des contacts au niveau des employés de la société RUSAL a été levée.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 14