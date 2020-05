Urgent : Le Général Nouhou Thiam est décédé…

CONAKRY- Nous venons juste de l’apprendre ! L’ancien Chef d’Etat-major Général des Armées pendant le régime de transition dirigé par le général Sékouba Konaté de janvier à novembre 2010, le Général Nouhou Thiam est décédé ce dimanche 17 mai 2020, à Conakry des suites de maladie.

Membre influent de la junte militaire (CNDD) qui s’est emparée du pouvoir en 2008 au lendemain du décès du Général Conté, cet officier de l’armée guinéenne proche du Général Sékouba Konaté est tombé en disgrâce quelques mois après l’arrivée d’Alpha Condé au pouvoir.

Au lendemain de l’attaque qui a visé le domicile du président Condé en 2011 à Kipé, le Général Nouhou Thiam été arrêté avec plusieurs officiers et sous-officiers de l’armée guinéenne. Il a été accusé de "désertion" et non "respect de consigne" dans cette affaire judiciaire qui a tenu en haleine les guinéens tout au long du premier et du début du second mandat d’Alpha Condé. Il a été libéré avec de nombreux autres militaires accusés dans la même affaire après un procès. Depuis sa libération en mars 2016, il a fait profil bas.

Le Général Nouhou Thiam a un passé controversé au sein de l’armée guinéenne. Il est cité dans une autre affaire de "torture" contre des citoyens à Hamdallaye pendant la transition. Alors que le dossier est pendant au TP de Dixinn, il a tiré sa révérence ce dimanche à Conakry, des suites de maladie. Paix à son âme.

