Important communiqué du Groupe HADAFO MÉDIAS

C’est avec surprise et indignation que la Direction Générale du groupe Hadafo Médias a constaté que le Directeur Général de l’ANSS, Dr Sakoba Keïta, dans une note adressée au Conseil Scientifique, dit avoir eu un entretien téléphonique avec un journaliste de Radio Espace Guinée et qui aurait donné une « interprétation tendancieuse » à ses propos.

Nous précisons qu’il ne s’agit nullement d’un journaliste appartenant à notre groupe de presse et toute information collectée par nos journalistes est diffusée sur nos ondes et non ailleurs. Nous pensons que Dr Sakoba Keïta qui connaît bien la boîte, devrait se référer à la direction de Radio Espace avant de porter de telles accusations.

La direction du groupe Hadafo Medias déplore et condamne cet état de fait. Elle met également en garde des journalistes qui, en quête d’informations ou de notoriété, se font passer pour des travailleurs de Radio Espace.

Ce comportement anti-professionnel doit cesser et nous nous réservons le droit de porter plainte la prochaine fois.

Conakry le, 17 Mai 2020

LA DIRECTION