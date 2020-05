Cellou avertit :"Seul le départ d'Alpha Condé mettra fin au calvaire du peuple…"

CONAKRY- L’opposant Cellou Dalein Diallo qui dénonce une chasse à l’homme déclenchée par Alpha Condé a appelé ce dimanche 17 mai les guinéens à se mobiliser pour y mettre un terme.

« La chasse à l’homme déclenchée par Alpha Condé contre les cadres du FNDC et de l’Opposition continue de plus belle malgré la pandémie et le carême », fustige le leader de l’UFDG.

Cellou Dalein Diallo révèle que Jeudi dernier, 8 responsables de l’UFDG de Kégnéko ont été kidnappés et transportés à la prison civile de Mamou.

« Ils rejoignent une dizaine d’autres cadres de l’UFDG dont 3 femmes kidnappées à Timbo. Peuple de Guinée, ton calvaire ne finira qu’avec le départ de Alpha Condé. Mobilisons nous à cet effet ! », a-t-il lancé ce dimanche 17 mai 2020.

