Urgent: Des accrochages signalés à Koloma, la police procède à des arrestations…

CONAKRY-Des heurts ont éclaté cet après-midi au marché Koloma, dans la commune de Ratoma. La police est accusée d’avoir procéder à des arrestations dont des personnes âgées, a appris Africaguinee.com.

Une grosse panique s’est emparée des citoyens ce samedi 16 mai 2020 à Koloma. « Nous étions de passage à bord de notre véhicule. Devant nous avons constaté un embouteillage monstre. On cherchait à se frayer un chemin quand on a vu des pierres venir de tous les côtés. Difficilement on n’a pu nous sauver en rentrant dans le quartier », a confié à Africaguinee.com un usager de la route.

Pour l’heure nous ne savons pas l’origine de ces incidents. « Les gens sont en train de courir dans tous les sens. Vraiment on ne sait ce qui se passe. Mais la police a arrêté plusieurs personnes ici dont des vieux », explique un autre citoyen basé à Koloma.

A suivre…

Africaguinee.com