Sensibilisez et gagnez de nombreux cadeaux à travers #ChallengeAfricaguinee 

La pandémie mondiale –de Civid-19 – inquiète la planète entière. En Guinée plus de 900 cas positifs ont été enregistrés avec plusieurs autres contacts. Pour couper la chaine de propagation, chaque citoyen doit jouer sa partition dans la prévention en sensibilisant son entourage.

Au sein de notre direction, nous avons estimé que c’est bien possible de susciter autrement la sensibilisation en récompensant les meilleures vidéos produites. Ainsi est né le #ChallengeAfricaguinee qui récompensera les trois meilleures vidéos. Le contenu peut être de la poésie qui sensibilise, du slam qui interpelle, de l’humour qui fait sourire. L’essentiel c’est de sensibiliser contre le Covid-19.

Allez-y au fond de votre imagination et faites-nous voyager avec votre ingéniosité.

Chaque semaine, Africaguinee.com récompensera la meilleure vidéo.

Récompenses : La publication de votre vidéo sur notre site et nos différents canaux sur les réseaux sociaux comptes. En plus d’une connexion internet de 5 GO, vous partagerez votre ingéniosité avec nos lecteurs à travers une une interview.

Conditions de participation :

- Avoir entre 15 et 35 ans

- Liker la page d’Africaguinee.com

- Etre de nationalité guinéenne

- Réaliser une vidéo d’une minute au Maximum 1 min 30 secondes

- L’envoyer à s.bilalysow@gmail.com ou sur le Messenger de notre page.

Ce nouveau challenge débutera le lundi 18 mai prochain.