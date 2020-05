Insécurité à Conakry : Cible d’une attaque, Dr Diao Baldé raconte…

CONAKRY- L’insécurité continue de battre son plein à Conakry. Ce jeudi 14 mai 2020, des individus armés non identifiés se sont introduits dans les bandes de 9h au domicile privé de Dr Diao Baldé situé à Foula-Madina dans la commune de Ratoma.

Les assaillants cagoulés ont volé la Télévision se trouvant au salon au rez-de- chaussée du bâtiment avant de foncer directement dans la chambre à coucher de ce consultant en développement pour emporter avec eux des documents et un ordinateur portable.

Joint par Africaguinee.com, la victime raconte : « L’attaque a eu lieu aux alentours de 9h et quelques. Ils ont tourné dans la concession en se faisant passer pour des agents d’EDG. Ils ont demandé après moi, mais la femme qu’ils ont trouvé sur place leur ont dit que je ne suis pas à la maison. Mais ils ont insisté à ce qu’elle ouvre la porte de secours. Elle était dans cette position quand les autres sont venus défoncer la grande porte et rentrer. Ils ont regardé au rez de chaussée, ils ont trouvé que je n’y étais pas. Ils sont montés à l’étage, là aussi ils ont fouillé sans me trouver. Ils pensaient que j’étais à la maison alors que je ne suis même pas à Conakry. Ils ont pris mon ordinateur, ils ont décroché le poste téléviseur qui se trouvait au rez de chaussée. Avec les altercations, ils n’ont pas pu emporter le poste téléviseur. Par contre, ils ont pris ma mallette et mon ordinateur », explique Dr Baldé interrogé par Africaguinee.com.

Manifestement serein au bout du fil, Dr Baldé parle d’une question d’insécurité générale. Il prévient que cette attaque ne restera pas impunie. « J’ai contacté mon avocat, je vais porter plainte contre X », nous a-t-il confié. L’attaque est-elle liée à son engagement ? Dr Diao Baldé reste prudent, mais soutient qu’il n’y a aucun doute qu’il s’agit d’une attaque ciblée. Pour le moment, ce consultant en développement ne veut pas lier cette attaque à ses ambitions politiques.

« Je veux m’engager en politique, j’ai cette intention en tant qu’agent de développement. J’ai eu des avancées dans tous les bords, mais je leur ai dit que je me lancerai en politique en solo pour vendre mon expérience. Mais je ne veux pas faire le lien entre cette attaque et mes ambitions politiques », a-t-il martelé.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112