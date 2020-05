Guinée : Après Oyé, Alpha Condé va-t-il céder au "chantage" de Taliby?

KINDIA-Le bras de fer semble ouvert ! Le décret du président Alpha Condé limogeant le ministre de l’Energie, Cheick Taliby Sylla est accueilli avec un air de défiance à Kindia, ville dont est originaire le ministre déchu. Une manifestation a été avortée de justesse ce jeudi 14 mai 2020 dans la cité de Manga Kindi. Les soutiens de Cheick Taliby Sylla demandent son retour dans l’équipe gouvernementale.

Un scénario similaire à celui de Oyé Guilavogui qui avait refusé le portefeuille de l’Elevage à l’occasion du remaniement ministériel intervenu en 2018 et qui marquait l’arrivée de Kassory Fofana à la Primature, se dessine à Kindia. A l’époque se rappelle-t-on, héritant du ministère de l’Elevage, Oyé Guilavogui a opposé un niet catégorique, jugeant ce département trop petit voire même trop peu juteux pour quelqu’un qui a successivement occupé les ministères des télécoms et des transports. Connu pour son influence au sein de certaines autorités morales de Kindia, il avait réussi à faire plier Alpha Condé, qui l’a nommé à l’Environnement, réussissant ainsi un retour en force inédit.

A cœur vaillant, rien d’impossible, dit la maxime populaire. Cheick Taliby Sylla use-t-il de celle-ci pour espérer un retour en force ? Rien n’est moins sûr ! Eh bien depuis son limogeage, on assiste à des remous au sein du parti dans la ville des agrumes. Téméraires qu’ils sont, les partisans du ministre déchu vont jusqu’à exiger du Chef de l’Etat de revenir sur son décret. En un mot, ils exigent le retour de Cheick Taliby Sylla au sein du gouvernement guinéen.

Mercredi dernier, une réunion a été tenue dans ce sens à la commune urbaine de Kindia. Une réunion au cours de laquelle, les partisans de l’ex ministre avaient décidé de sortir dans la rue ce jeudi 14 mai 2020. La rumeur s’est propagée comme une trainée de poudre dans la cité des agrumes. Du coup, tôt le matin, un important dispositif sécuritaire a été déployé sur certains endroits stratégiques de la ville. A la devanture de la commune urbaine de Kindia de nombreux pickups de la police étaient visibles pour empêcher toutes manifestations de la part des pros Taliby. Lesquels mettent en avant l’apport de leur « mentor » dans le rayonnement du RPG arc-en-ciel à Kindia.

« C'est à 20h que nous avons appris le décret. Très tôt hier matin tout le monde est sorti spontanément pour demander au président de la république de revenir sur sa décision. Nous, on sait à Kindia et pour le RPG ce que Cheick Taliby Sylla vaut et ce qu'il fait. C'est pourquoi nous les partisans à Kindia du RPG arc en ciel pour le bon fonctionnement du parti et le fonctionnement des structures, nous demandons de rétablir Cheick Taliby Sylla dans son droit », explique Yaya Fofana porte-parole des partisans du RPG arc en ciel.

« Hier nous avions décidé de continuer. Présentement toutes les sous-préfectures et districts sont présents ici. Nous devons tenir une réunion à la commune. Mais il fallait voir là-bas le matin, il y avait un dispositif sécuritaire énorme de gendarmes, de policiers. On dirait que nous sommes en guerre. Mais Kassory Fofana doit comprendre que Cheick Taliby Sylla soit ministre ou pas, nous sommes derrière lui. Les kindiakas sont derrière lui. Quand vous prenez le secteur énergétique il y a des avancées. En tant que citoyen de la Guinée, nous réclamons le retour de Cheick Taliby Sylla dans le gouvernement. Je parle au nom des femmes, des jeunes, des structures de Kindia. Aujourd'hui là où nous sommes vraiment la surprise que Kassory Fofana et son Président nous a réservé est décevante. Nous sommes déçus. Les forces de l'ordre ont été sortis pour nous empêcher de sortir », regrette ce partisan de Cheick Taliby Sylla au sein du RPG.

Reste à savoir si le Président Alpha Condé va céder au chantage des partisans de son ministre déchu, Cheick Taliby Sylla appelé à d’autres fonctions selon le décret qui l’a renvoyé du gouvernement.

