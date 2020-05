Desserte en eau potable: Le Ministre Papa Koly remet des engins roulants aux travailleurs de la SEG

CONAKRY- Sous l'impulsion du Ministre de l’Hydraulique, monsieur Papa Koly Kourouma, la société des eaux de guinée n'en finit pas de surprendre.

Aprés avoir doté ses différents services des outils informatiques pour un travail plus rapide et plus moderne, après avoir acheté le matériel nécessaire pour le bon fonctionnement .Et après avoir lancé triomphalement la campagne de réparation des fuites d'eau á Conakry, la direction générale de la société des eaux de guinée, vient de doter ses travailleurs des engins roulants Objectif permettre une mobilité rapide en vue de favoriser une plus grande desserte en eau potable á un plus grand nombre de de citoyens guinéens.

Cette cérémonie de remise a étè présidé par monsieur Papa KoLy Kourouma ministre de l'hydraulique.Au cours de son intervention, le ministre Papa Koly a remercié la direction générale de la SEG pour le travail accompli tout en rendant hommage á l’ ancien Directeur Général Mohamed Oularé: "je tiens á vous féliciter pour ce travail accompli je tiens á surtoutá remercier á titre posthume notre regretté Mohamed Oularé.Aujord’hui, je me rends compte que je ne m’étais as trompé de personne vu tout ce travail accompli sur le terrain..C’est pourquoi, je vous exhorte á continuer son œuvre . Surtout pour ce qui est de la campagne de réparation des fuites d’eau,car aujord’hui, nous avons une perte de 20% soit une perte en desserte par jour pour 250 á 500 mille habitants.

Emboîtant le pas á son ministre, monsieur Patrice Pépé LOUA ,directeur général adjoint chargé de l'exploitation et de la qualité un des plus imminents et modeste cadres de la république a au cours de son intervention tenu á rendre á son tour un hommage mérité á son ancien directeur général ,monsieur Mohamed Oularé décédé le 07 avril 2020 á Conakry<< je tiens explicitement comme l'a fait le ministre á remercier du fond de mon cœur á saluer la mémoire de celui qui fût l' artisan de ces actions .Je puis vous dire que je suis peiné en parlant de lui car il était á la fois un frère mais aussi un chef pour moi.Nous avons passé les trois 3 derniers mois á travailler ensemble pour l'exécution et la mise en œuvre de ces programmes parler.Il a été un grand un grand chef qui avait une vision, c’était un véritable leader .Sa stratégie c’était la mise en avant de la qualification, la capitalisation des ressources. A son arrivée, il y’avait des difficultés á tous les niveaux. Donc tout de suite, il s’est attelé á faire le diagnostic sur le terrain. C’est pourquoi sur le plan organisation on est passé á l’organisation technique sur le terrain. Cest ainsi que nous avons cherché un matériel suffisant et des moyens de déplacements. C’est pourquoi ,au jour d’aujourd’hui, aucun travailleur ne peut se plaindre d'un manque de moyens .En ce qui est de la continuité de l’œuvre de Mohamed Oularé, je puis vous rassurer que cela va continuer.Je suis Mohamed Oularé 2 .Donc son œuvre va continuer et de la plus belle manière.Donc je vous exhorte á poursuivre cette œuvre. Ça sera la seule façon pour nous d’honorer sa mémoire

Aux clients je puis les rassurer au nom du ministre que nous faisons tout pour que les comportements malsains sur le terrain de certains collaborateurs cessent .

A noter que ces actions salutaires de la société des eaux de guinée vont se poursuivre pour le bien des populations guinéennes.

Service communication de la SEG