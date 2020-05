Troubles meurtriers en Guinée: "les responsables répondront.." réagit le Gouvernement

CONAKRY-Alors qu’au moins sept personnes ont été tuées ce mardi 12 mai dans des manifestations en Guinée, le gouvernement avertit que les responsables de ces troubles répondront de leur acte devant la Loi.

Les villes de Coyah, Dubreka proches de Conakry et Kamsar dans la région de Boké ont été le théâtre de violences inouïes dans la journée d’hier. Des violences qui ont occasionné des cas de morts et des dégâts matériels importants. Ce regain de tension est occasionné d’une part par l’érection des barrages pour faire respecter les mesures de confinement de la capitale, d’autre part par le manque de courant. Pour les autorités guinéennes, rien ne justifie une telle montée de violences.

« Ce mardi des groupes d’individus se sont livrés à des actes d’incivisme causant des troubles sérieux à l’ordre public pour protester d’une part contre le délestage du courant électrique dans certains quartiers de Kamsar et d’autres part contre les restrictions de déplacement entre Conakry et l’intérieur du pays. Dans l’un comme dans l’autre des deux cas, absolument rien ne justifiait en ce mois saint de ramadan et dans le contexte médicosocial d’une rare gravité que nous vivons, une telle montée de violences et d’intolérance », a déclaré le Général Bouréma Condé, ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation.

Il précise que la prise de mesures restrictives de déplacement des citoyens de Conakry pour l’intérieur du pays n’a rien d’exceptionnel comparé au reste du monde. Selon lui, c’est pour éviter la dissémination à travers le pays du Covid-19 qui ne cesse d’endeuiller les familles dans la capitale guinéenne. Le gouvernement invite tous les manifestants à la retenu et présente ses condoléances aux familles éplorées. Il prévient cependant que les responsables répondront devant la Loi.

« Malgré les interventions des forces de l’ordre précédées par des appels au calme, ces mouvements ont causé des dommages importants. Des cas de morts et de blessés ont été enregistrés malheureusement aussi bien dans les rangs des manifestants que des forces de l’ordre. On a également noté des dégâts matériels importants. Le domicile du maire de Kamsar incendié, le commissariat central de Coyah, les postes de police et de gendarmerie de Manéah vandalisés, des véhicules d’intervention dont des ambulances de secours saccagés. En tout état de cause, toutes les personnes qui seront tenues responsables de ces troubles répondront de leur acte devant la Loi », a prévenu le ministre Bouréma Condé.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112