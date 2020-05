Répression sanglante à Coyah: Enceinte, Mabinty Sylla touchée par balle a besoin d’aide…

COYAH-Mabinty Sylla, une femme en état de grossesse avancée a été touchée par balle hier mardi 12 Mai, lors de la répression sanglante des manifestations survenues à Coyah. Transportée à l'hôpital préfectoral, les médecins n'auraient pas voulu s'occuper d'elle. La maman de victime qui a été contacté ce mercredi par un journaliste d'Africaguinee.com est revenue sur les circonstances des blessures de sa fille.

“ Ma fille était couchée hier à la maison parce qu'elle est enceinte. Il y avait un béret rouge qui pourchassait des jeunes. Il avait son arme et a tiré en l'air plusieurs fois. C'est ainsi qu'une balle a trouvé ma fille dans sa chambre où elle était couchée. La balle l'a percé au niveau du ventre. Elle a été aussi touchée au niveau de son sein et au genou. On l'a envoyé à l'hôpital préfectoral de Coyah. Ma fille est restée coucher là-bas depuis le matin jusqu'à 19 heures. Durant tout ce temps les médecins n'ont pas accepté de s'occuper d'elle. J'ai demandé aux médecins de l'aider, si c'est de l'argent, je vais payer pour qu'elle ait la vie sauve parce que c'est une femme enceinte. Et s’ils ne peuvent rien faire, de m'aider à avoir une ambulance pour la transporter à Conakry. Mais je jure, ils n'ont pas accepté. Il nous a fallu déplacer un taxi-motard qui l'a transporté jusqu'à l'hôpital Ignace Deen. Elle est couchée là-bas. Mais les médecins de là-bas nous ont dit qu'il faut qu'on amène le carnet pour faire la chirurgie. Je suis repartie à Coyah pour reprendre son carnet de suivi de sa grossesse”, explique Maciré Camara.

Face à cette situation, la maman de la victime lance un cri de cœur à l'endroit de toutes les personnes de bonne volonté pour sauver sa fille.

“Je prie toutes les personnes de bonne volonté, à tous les croyants, à cause de ce mois saint de ramadan, de me venir en aide pour sauver ma fille. Aidez-moi à trouver les moyens pour soigner ma fille. Depuis que son mari a appris cette triste nouvelle, il est sous le choc. Il ne mange pas et ne boit pas. S'il vous plaît, aidez-nous, c'est Dieu qui pourra vous récompenser”, plaide Maciré Camara, maman de la victime. Si vous souhaitez aider cette famille en détresse, merci de la joindre sur ce numéro: 657 83 67 21

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 664-72-76-28