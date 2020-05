Mardi noir en Guinée: réaction "énergique" de Cellou Dalein Diallo...

CONAKRY- L’opposant guinéen Cellou Dalein Diallo a fermement réagi sur les violences meurtrières qui ont secoué ce mardi 12 mai 2020, les villes de Kamsar, Dubreka et Coyah. Pour le leader de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), « seul le départ de l’actuel président Alpha Condé peut mettre fin au carnage ».

« Décidément, rien ne peut arrêter la main meurtrière de Alpha Condé. Ni la pandémie, ni le mois saint de Ramadan, ni l’extrême pauvreté qui assaille son peuple, rien ne le retient. Il continue de faire arrêter, séquestrer et tuer, à bout portant et sans motif, ses compatriotes. Ce mardi, ce sont 7 citoyens dont 1 à Kamsar, 1 à Dubréka et 5 à Coyah qui sont tombés sous les balles des forces de l’ordre. Peuple de Guinée, seul le départ de Alpha Condé peut mettre un terme au carnage récurrent de tes enfants. Mobilisons nous en conséquence ! », a fermement réagi ce soir Cellou Dalein Diallo.

La journée d’aujourd’hui a été très agitée dans plusieurs villes du pays. Entre manifestations anti-confinement et troubles sociaux contre le manque de courant, ce mardi a été une journée noire. Le pays a encore enregistré des morts dans des manifestations.

A suivre…

