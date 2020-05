Congo: Le cri de détresse d’une guinéenne bloquée à Brazzaville…

BRAZZAVILLE-Bloquée au Congo Brazzaville depuis des mois à cause de la fermeture des frontières, Aicha Chérif est une jeune dame guinéenne qui a besoin d’aide. Enceinte et malade, elle ne sait plus à quel saint se vouer. Interrogée par un journaliste d’Africaguinee.com, elle a lancé un appel au Gouvernement.

« Jesuis tellement désespérée que je ne sais plus quoi faire. J’ai besoin d’aide je suis bloquée et je ne sais pas s’il y’a un moyen de m’aider vraiment. Je suis épuisée. Je suis au Congo Brazzaville. Si le gouvernement guinéen peut m’aider à rentrer dans mon pays, c’est mon souhait. Je suis malade et j’aimerai rentrer chez moi peut-être que je ne suis pas la seule dans cette situation. Je ne dors pas dans cet état-là.

C’est vraiment difficile, parce que ceux qui sont bloqués dans les autres pays se connaissent et ils sont nombreux au moins ils ont la chance. Mais moi mon cas est compliqué puisque je ne connais pas les autres Guinéens bloqués ici au Congo. A ce que je sache, je suis la seule pour le moment. J’ai appelé le consul de Guinée à Brazza, il me dit que pour le moment le gouvernement n’a rien dit par rapport à ça. Donc je ne sais plus quoi faire », soupire-t-elle.

Ils sont des milliers ces guinéens qui pataugent dans la galère hors de nos frontières depuis la fermeture des frontières aériennes et terrestres à cause de l’épidémie de Coronavirus. Les complaintes se multiplient un peu partout à travers le monde. Au Congo Brazzaville, cette jeune dame guinéenne en état de famille et malade interpelle l’Etat guinéen sur son cas. Partie au mois de février 2020 dans ce pays dans l’espoir de retourner en Guinée en Avril, elle voit son espoir de retour hypothéqué. Désespérée, elle lance un appel à l’aide à l’endroit des autorités guinéennes.

« Je suis malade depuis quelques temps et je suis en état de famille avancé. Je souffre ici beaucoup j’ai un problème d’estomac, c’est du sang que je vomi. Pitié pour l’amour de Dieu faites quelque chose pour moi pour me faire sortir ici je ne mange pas. J’ai peur pour l’enfant que je porte et pour moi-même. Je demande au gouvernement guinéen de m’aider, je souffre beaucoup. Mon médecin est en Guinée, mon mari est en Europe avec le confinement c’est impossible de venir me voir.Maintenant je veux rentrer au pays puisque tout est bloqué je suis malade.J’aimerai vraiment rentrer chez moi.Ce n’est pas un problème d’argent que j’ai. Je détiens le prix de mon billet d’avion. Depuis février je suis ici pour des raisons personnelles j’allais retourner en avril. J’ai mes deux autres enfants en Guinée ils sont avec leur grand-mère. Je demande à l’Etat guinéen de nous aider comme font les autres pays » plaide Aicha Cherif.

Comme elle, plusieurs autres guinéens sont bloqués à l’étranger. Au Sénégal, plus de 200 femmes sont coincées dans ce pays voisin à la Guinée. Les annonces faites par les autorités guinéennes tardent à se concrétiser.

Alpha Ousmane Bah(AOB)

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 664 93 45 45