Vive tension à Coyah: révolte populaire contre les exactions des forces de l'ordre...

COYAH-La tension est vive ce mardi 12 mai 2020 dans la ville de Coyah. De nombreux citoyens sont sortis dans la rue pour protester contre les barrages érigés par les forces de sécurité à Friguiadi.

Selon nos informations, ces citoyens expriment leur ras-le-bol face aux séries d’exactions et arnaques dont ils sont victimes de la part des militaires installés dans ce poste de contrôle. Ces agents de maintien de l’ordre composé de militaires et de gendarmes ont fait usage de gaz lacrymogènes contre les manifestants. Des tirs sont entendus, il y aurait plusieurs blessés par balles, selon des témoins contactés par Africguinee.com.

« La population manifeste à Coyah à cause des barrages érigés par les militaires à Coyah. Les gens sont obligés de sortir dans la rue pour faire des manifestations parce qu’on en a marre des barrages. Ça commence à Friguiadi jusqu’à Coyah. Les militaires et les gendarmes ont lancé des gaz lacrymogènes sur les manifestants. C’est chaud à Coyah ici parce que depuis quelques jours ces militaires et gendarmes arnaquent la population. Pour passer au barrage, il faut payer de l’argent. Je suis conducteur de taxi moto, les militaires m’ont frappé ici la dernière fois », a dénoncé Monsieur Camara, un habitant de Coyah, interrogé par une journaliste d’Africaguinee.com

Pour l’heure, la situation est toujours tendue à Coyah ou des coups de feu ont été entendus selon des témoins. Il y a des blessés par balles, certains parlent même de morts.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 14