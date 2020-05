Urgent : deux jeunes tués à Coyah, des renforts appelés de Conakry…

COYAH-La tension ne faiblit pas dans la préfecture de Coyah en proie à de violentes manifestations ce mardi 12 mai 2020. Deux jeunes ont déjà été tués, a appris Africaguinee.com.

Les populations de cette préfecure se sont soulevées pour exprimer leur ras-le-bol face aux rackets des forces de l’ordre installées au niveau du barrage de Friguiadi.Alors que la tension est toujours vive dans cette préfecture située dans la périphérie Conakry, au moins deux jeunes ont été tuées dans les violences, a appris Africaguinee.com de sources sécuritaires.

Le commissariat situé au marché de Coyah a été attaqué par des manifestants en colère. Jusqu’à présent, les violences se poursuivent dans la zone. Des jeunes ont érigé des barricades sur la route. Selon nos informations, des renforts ont été appelés de Conakry pour ramener le calme. Des coups de feu retentissent encore dans la zone.

« C’est lors des violentes manifestations d’aujourd’hui que nous avons enregistrés ces cas de morts au niveau du barrage. On m’a parlé de deux morts. Je suis à l’hôpital de Coyah pour voir les corps. Quand j’ai appris la nouvelle j’ai envoyé un élément à Friguiadi qui a vu un corps couché par terre qui m’a appelé pour me confirmer. Le deuxième cas on l’a retrouvé dans le quartier à Friguiadi nord. On m’a appelé et on m’a confirmé la mort de ces deux jeunes », a confié à Africaguinee.com une source sécuritaire.

« Ce qui se passe aujourd’hui à Coyah, c’était trop violent. Les manifestants ne veulent pas voir du tout les hommes en tenues. Là où il y a eu des morts c’est des militaires bérets rouges qui étaient là-bas. Donc, ils ne pouvaient pas se laisser faire, si tu te laisses faire on va te tuer. Vous entendez toujours les coups de feu. Jusqu’à présent les jeunes ne veulent pas céder, ils sont en train de barricader les routes et s’attaquer à n’importe qui surtout les forces de l’ordre.

Il y a des renforts qui sont venus de Conakry. Au niveau de la gendarmerie et de la police nous sommes tous sur le terrain nous avons réussi à enlever les barricades. Mais malgré cela, quand on quitte, les enfants reviennent mettre encore. Même notre nouveau commissariat en Chantier au marché de Coyah, ils se sont attaqués, ils ont enlevés les vitres et antivols… ils ont pris des fers pour casser » a affirmé la même source.

A suivre…

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 114