Mardi noir à Coyah : le bilan des violences s'alourdit, le pouvoir recule...

COYAH-Les manifestants qui exigeaient la levée du barrage à Friaguiadi ont obtenu gain de cause, mais un prix très élevé. Les autorités ont décidé de délocaliser ledit barrage à l’origine des manifestations survenues aujourd’hui dans la préfecture de Coyah.

Le sang a coulé en quantité et de nombreuses vies ont été arrachées ce mardi 12 mai 2020 dans la ville de Coyah, située à la rentrée de la capitale guinéenne Conakry. Au moins quatre personnes ont été tuées dans ces manifestations anti-confinement, selon des sources concordantes. Les images des violences sanglantes qui ont déchiré la préfecture de Coyah témoignent de l’ampleur inédite des affrontements. Au finish, les autorités se sont vu obliger de se plier aux revendications des manifestants.

« Une délégation composée du commandant adjoint de la gendarmerie plus le commandant Mamadou Camara de la police, le chef d’Etat-major adjoint est venue de Conakry. Nous venons de sortir d’une réunion au cours de laquelle, il a été décidé de délocaliser le barrage de Friguiadi pour l’envoyer à Kouria, à la position initiale. En plus de ça, le contrôle va continuer. Mais jusqu’à présent les manifestants dans la rue. Nos hommes sont sur le terrain pour lever les barricades. Il a été instruit au préfet de faire un communiqué pour informer la population que le barrage a été délocalisé. Nous pensons que cela va calmer la tension », a confié ce soir un haut responsable de sécurité basé à Coyah.

Pour le moment, le bilan de cette folle journée de violences, c’est selon. Interrogé par Africaguinee.com, un haut responsable de la santé a confirmé qu'il y a eu des cas de morts en étant prudent sur leur nombre. La même source a parlé de 19 blessés.

« Il y a eu malheureusement des cas de morts dont une jeune dame de 42 ans mère de 5 enfants. Les autres victimes sont des jeunes. Il y a eu aussi des blessés au nombre de 19. On vient de m’appeler tout de suite pour me dire encore qu’il vient de déposer un corps en provenance de Friaguiadi. Pour le moment on ne peut pas donner de chiffres exacts sur le nombre de morts », a confié notre source.

A suvre...

Diallo Boubcar 1

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 655 311 112