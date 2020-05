Jean Haba : "Bah Oury est en train d’engager des négociations mais c’est fini…"

CONAKRY- L'avenir de Bah Oury à la tête du parti Union pour la Démocratie et le Développement (UDD) semble désormais scellé. Le fondateur de ce petit parti M. Jean Pierre Bien-aimé Haba ne veut pas reculer dans sa logique à vouloir destituer l'ancien vice-président de l'UFDG malgré les démarches engagées par ce dernier pour régler le différend.

La destitution de Bah Oury est une décision du bureau national de l'UDD, selon M.Haba. “ M. Bah Oury est en train d'engager des négociations. Mais de toute façon, c'est fini. Je ne veux plus de lui à la tête de ce parti. Et la décision qui est prise là émane du bureau politique national. D'ailleurs, il a même tenté de corrompre d'autres en voulant me couper les herbes aux pieds. Mais c'est très mal connaître ma troupe dont j’ai le contrôle. Et je souhaiterais qu'il garde le silence car, s'il continue à parler et que je réplique, on va ouvrir la boite à pandore”, a prévenu Jean-Pierre Bien-aimé Haba.

Soupçonné d’avoir été manipulé par des cadres du parti au pouvoir, le fondateur de l’UDD rejette ces allégations. “C'est faux ! Je n'ai jamais été manipulé par quiconque. Papa Koly a son parti, j'ai le mien. M. Bah Oury n'a qu'à dire la vérité à ses hommes au lieu de trouver des excuses. Je ne suis pas ce leader qu'on peut manipuler. Papa Joly n'est rien dans cette affaire et l'actuel président de l'Assemblée Nationale Amadou Damaro ne me connait même pas. Alors je m'inscris en faux sur toutes ces allégations. Il n'a qu'à dire les vraies raisons de notre séparation ”, a insisté Jean Pierre Bien-aimé Haba.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28