COVID-19 : vaste opération de recherche des malades et des contacts à Conakry…

CONAKRY-Alors que la Guinée a franchi cette semaine la barre des 2 000 cas confirmés de COVID-19 sur son territoire, l’Agence nationale de sécurité sanitaire va entamer ce dimanche 10 mai 2020 une vaste opération de ratissage dans les quartiers de Conakry. Les équipes du Dr Sakoba Keita compte retrouver tous les malades et leurs contacts qui refusent d’aller dans les centres de traitement aménagés à cet effet.

« On est en cours de les retrouver tous. On a déjà attrapé un qui était déjà à Kindia. Il est déjà dans le CTPI de Kindia, parce qu’on l’avait pas bien orienté (…)», a affirmé Dr Moussa Koné, le Chef du Département surveillance à l’Agence nationale dé sécurité sanitaire.

Ce samedi 9 mai 2020, un premier cas de COVID-19 a été identifié à Pita, une préfecture de la Moyenne-Guinée. Malgré la fermeture des frontières et le confinement de Conakry, certains parviennent à passer dans les mailles du filet.

« Ce dimanche, on va démarrer le ratissage et la recherche active des cas dans la commune de Kaloum. On sera avec les agents communautaires qu’on a recrutés, et l’équipe médicale aussi. On ira de quartier à quartier pour retrouver tous les cas positifs. Ceux qui refusent de venir dans les centres de traitement, on ira chez eux. On va négocier, on va donc les sensibiliser avec leurs familles. Nous serons avec les chefs de quartier et les chefs secteur », a annoncé M. Koné.

A ce jour, ce sont plusieurs centaines de personnes positives au COVID-19 qui refusent encore de venir dans les centres de traitement pour leur prise en charge.

« C’est un nombre dynamique. Il y a d’autres qui arrivent de façon libre au CTPI. D’autres on est obligé de les chercher. Ils ne sont pas dans la nature, mais ils sont quelque part comme on sait que c’est dans nos communautés, dans les familles qu’ils sont, on implique maintenant les acteurs communautaires. On pourra régler ce problème et rompre la chaine de contamination », a rassuré Dr Koné.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 14