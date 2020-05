Coronavirus: Pourquoi Alpha Condé tarde à gracier certains prisonniers ?

CONAKRY-Alors que l’épidémie de Coronavirus commence à s'emparer des prisons guinéennes surpeuplées, le président de la République tarde encore à gracier certains détenus moins dangereux.

A ce jour plus de cinquante cas positifs de Covid-19 et plusieurs décès ont été enregistrés rien qu’à la maison centrale de Conakry, le plus grand centre de détention du pays. La bonne nouvelle est que pour le moment, il n’y a pas eu de cas positifs de coronavirus signalés dans les prisons à l’intérieur du pays.

Selon nos informations, si jusque-là le président n’a pas gracié certains détenus, c’est parce que le ministère de la justice a lancé une vaste opération de dépistage de l’ensemble des détenus dans toutes les prisons du pays. Le but est d’éviter d’exposer la population à des risques de contamination du nouveau covid-19.

« Si on rend officiel la grâce présidentielle et que parmi ceux qui doivent sortir, il y a des malades du Coronavirus, comme on le constate en ce moment, ça sera un autre problème. Pour minimiser ce risque, nous avons jugé nécessaire de lancer cette opération de dépistage générale pour connaître l’état de santé de chaque détenu. Après ceux qui seront graciés qui ne sont pas malades vont être libérés, ceux qui sont malades seront traités au sein de la prison. On a déjà fini l’installation des tentes pour accueillir tous les malades du Covid à la maison centrale. Nous avons une équipe de l’ANSS avec nous », a confié à Africaguinee.com, une source digne de foi.

La Guinée a enregistré 2042 cas positifs, onze décès et près de 700 guéris du Covid-19, selon les dernières statistiques de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS).

Dossier à suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112