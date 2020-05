Fria/suivi des contacts du Covid-19: Des expatriés russes "refusent de collaborer" (DPS)

CONAKRY-Après Conakry, la ville industrielle de Fria est le deuxième foyer de l’épidémie du Covid-19 qui frappe la Guinée. Avec six cas confirmés, cette ville minière retient son souffle et la psychose commence à gagner ses habitants. Les autorités s’activent dans la sensibilisation et le suivi des contacts pour éviter une aggravation de l’épidémie dans cette cité industrielle, sortie à peine d’une grave crise sociale due à la fermeture de l’usine en 2012.

Les six cas confirmés sont pris en charge à Kindia et plus d’une cinquantaine de personnes contacts ont été recensées. L’un des principaux défis pour les autorités sanitaires est le suivi des contacts. Des cas de réticences sont signalées surtout parmi les expatriés russes travaillant à Rusal, a-t-on appris.

« Ce qu’on a pu faire aujourd’hui, c’est la levée des cas de réticences avec le concours de l’autorité locale et administrative ensuite la poursuite et le recensement des cas (…) Nous avons enregistré plus d’une cinquantaine de contacts mais il y a une frange qu’on n’arrive pas à couvrir. Il s’agit de certains travailleurs de la société RUSAL dont des expatriés. Les difficultés essentielles concernent la couverture en terme de suivi de ces contacts qui sont du côté de l’usine en l’occurrence nos partenaires russes », a regretté Dr Ibrahima Diallo.

Quid du cas suspect ?

Le Directeur Préfectoral de la Santé de Fria a précisé que les résultats du cas suspect transféré hier à Conakry n’est pas encore connu.

« Les 6 malades envoyés à Kindia sont sous traitement. Il y a un cas suspect découvert ici hier (…) On a envoyé à Conakry pour les examens et jusqu’à présent on n’a pas reçu le résultat. A ce jour, on a six cas confirmés, il n’y a pas de nouveaux », a affirmé Dr Ibrahima Diallo, assurant que l’état de santé des malades hospitalisés s’améliorent. « Ils se portent bien. On communique tous les jours », assuré le DPS de Fria.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 14