Disparition de Mohamed Oularé DG de la SEG : La Guinée perd un de ses dignes fils

Comme on le dit souvent, la mort choisit parfois les meilleurs de la créature. C’est ainsi qu'elle a arraché á notre affection le jeudi 07 avril 2020 un des plus imminents et modestes cadres de la république Mohamed Oularé Directeur Général de la société des eaux de guinée qui a rejoint sa dernière demeure le vendredi 08 mai au cimetière de Kamroun où la famille, amis et collaborateurs en tête le ministre Papa Koly Kourouma lui ont rendu un dernier hommage.

Ce cadre compétent, humble, joviale et ouvert pour ne citer que ces quelques qualificatifs dignes d'un vrai fils du pays a marqué et marquera sans doute pour les décennies á venir les responsables et travailleurs de la société des eaux de guinée. Nommé le 10 février 2019 au poste de Directeur Général par intérim de la SEG, Mohamed Oularé trouve ce service public dans un état qui laisse á désirer. Mais en bon patriote et stratège, il prit tout de suite son bâton de pèlerin pour faire une tournée dans les différentes agences et sites de productions de la société pour s’enquérir des problèmes existants en vue de trouver des solutions adéquates pour une desserte régulière et continue en eau potable aux populations guinéennes. A l'issue de cette tournée, une réunion de la direction est convoquée pour résoudre les problèmes détectés sur le terrain.

C'est dans ce sillage de changement que des outils informatiques sont achetés afin de permettre aux agents d'informatiser toutes les activités à de la SEG. Ensuite au vu du manque criard de matériels, la direction générale a toute de suite approché ses partenaires afin de disposer du matériel nécessaire pour résoudre les problèmes des fuites d’eau. Et c'est ce qui fût fait. Les partenaires de la SEG sous le leadership de Mohamed Oularé ont accepté de faire confiance en la SEG et lui a fourni le matériel nécessaire. Ainsi avec cette dotation en matériel, notre très regretté DG va lancer l' action qui restera sans doute la plus marquante de sa carrière á savoir le lancement de la campagne de réparation des fuites á Conakry .Une action salutaire et nécessaire car d’après le constat, ces fuites d'eau font une perte de 20 á 25% de la production .Soit une perte de pour 250 á 500 mille habitants par jour. Cette action lancée par le défunt Directeur Général va sans doute améliorer considérablement la desserte en eau potable dans la capitale Conakry et environs.

Auparavant, il avait lancé personnellement une campagne de sensibilisation contre le COVID 19 qui a duré une dizaine de jours dont le but était de prévenir les travailleurs de la SEG contre cette pandémie.

Mais pour comprendre réellement qui est ce cadre de l'administration guinéenne, il faut remonter dans le temps .Né en 1955 á Faranah, marié á deux femmes et père de quatre (4) enfants, fils de feu Sayon Oularé et de feue Hadja Marina Oularé, il fréquente l’école primaire de bantou dans Faranah de 1962 á 1969 .Après les études primaires, il obtient le BSCT á Kindia en 1972.En 1975, il passe son baccalauréat unique toujours á Kindia, puis de 1976 á 1978, il fait la faculté de 1er degré á Koundara. En 1984, il obtient son diplôme de fin d’études et part pour la Biélorussie en Union Soviétique oú il obtiendra un master en sciences et un diplôme en ingénierie d’État .

Sur le plan professionnel, il commence sa carrière comme ingénieur hydro-technicien á la DEG (Entreprise Nationale de Distribution d’Eau de Guinée oú il était chargé des coordinations des forages de kakimbo. De 1986 á 1987,il est ingénieur responsable du réservoir principal d’eau de l'aviation.

En 198, il retourne en Union Soviétique pour un Stage de perfectionnement á Minsk .

De cette année jusqu’en 2019, année de sa nomination comme Directeur Général par intérim de la société des eaux de guinée, il occupera plusieurs postes de responsabilité respectivement á la SONEG, á la SEEG et l’ actuelle société des eaux de guinée oú il a été bombardé directeur général par intérim en février 2019.Il aura aussi effectuer plusieurs voyages et formations á l’étranger notamment á Dakar et en France précisément á Biarritz oú il a participé á la rencontre sur l’eau la mondialisation en 2003 .

Après donc des bons et loyaux services rendus á son pays, ce cadre intègre laisse tristesse et consternation dans sa famille et au niveau de ses amis et collaborateurs. Comme en témoigne les différentes réactions lors de son enterrement. Parmi ces réactions, on peut noter celle de son plus proche collaborateur Patrice Pépé LOUA Directeur général adjoint chargé de l'exploitation et de la qualité. Pour ce cadre tout aussi compétent et humble que son défunt directeur général ,son ancien Directeur Général est une denrée rare qu'on peut trouver en guinée avant de louer ses efforts visant á faire de la SEG une société de référence et son très haut sens d’écoute et de travaille d’équipe.

« Vous ne pouvez pas comprendre combien de fois je suis affecté par la disparition de monsieur Oularé, c’était mon collaborateur direct, il était un travailleur qui aimait son travail et qui avait une nouvelle vision pour la SEG. C’était aussi un homme qui avait le sens d’écoute et de travaille en équipe. En si peu de temps, il a apporté des changements extraordinaires au niveau de notre société et il avait plein de projets pour le futur. Mais comme on le dit souvent l'homme propose Dieu dispose, je demande au tout puissant Allah d'accueillir son âme dans le paradis. Nous, de notre côté nous allons honorer sa mémoire en continuant dignement son œuvre qu'est celle de travailler pour une SEG plus proche et plus utile á sa population », a conclu ce responsable de la société visiblement très affecté par cette disparition.

Par Ibrahima Kalil Diallo