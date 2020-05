Message de Docteur Bandar Bin Mohamed Bin Hamza Assad Hajjar, Président du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID)

Ce Projet pionnier et remarquable a vu le jour il y a 37 ans. Sa gestion au nom du Gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite a été confiée à la Banque Islamique de Développement. Le projet facilite le rituel du sacrifice, protège l'environnement des Lieux Saints contre la pollution, et utilise les viandes en les distribuant aux pauvres et nécessiteux. Le Royaume d’Arabie Saoudite accorde une attention particulière à la question de nourrir les personnes indigentes et affamées. C’est pourquoi la Banque et le Royaume s’emploient à étendre le projet pour inclure la lutte contre la faim dans le monde islamique, d’autant plus que le nombre des personnes pauvres et affamées dans les pays membres de la Banque ne cesse d’augmenter.

La Banque Islamique de Développement chargée de piloter le projet Saoudien d’utilisation des viandes sacrificielles, est une institution financière internationale de développement. Elle a été créée il y a 47 ans sur initiative du Royaume d'Arabie Saoudite. Elle a pour mission d’apporter un soutien économique et social aux pays membres et aux musulmans établis dans d’autres pays. Elle compte 57 pays membres dont 21 sont classés parmi les moins avancés et les moins fortunés du monde. Ces pays sont répartis dans quatre continents, à savoir : l’Asie, l’Afrique, l’Europe et l’Amérique latine. Les opérations de la Banque s’étalent sur de vastes régions, à partir de l'Indonésie à l’Est, au Suriname à l’Ouest, de l’Ouzbékistan au Nord et le Mozambique au Sud. La Banque vient en aide à 1,7 milliard de musulmans, soit une personne sur cinq dans le monde bénéficie des interventions de la Banque. Le Royaume d’Arabie Saoudite est le plus grand actionnaire de la Banque. L’institution détient la note de crédit la plus élevée qui lui ai accordé par les trois plus grandes agences de notation internationales et jouit d'une grande crédibilité tant au niveau local, régional et international.

Il convient de rappeler que durant la période d’avant le projet, les bêtes étaient immolées et laissées à dans les rues de Mina. Le soir, les véhicules de la commune ou de la Capitale Sainte les embarquaient pour les enfouir ou les bruler. Des supports de photographies, des films, des articles de presse et les témoignages de personnes qui ont vécu en cette période, dénotent l’ampleur de la pollution du sol, de l'air et des eaux souterraines, pouvant durer jusqu’à deux mois après le pèlerinage à Mina. L’État dépensait environ 20 millions SAR pour creuser les fosses et les excavations où les bêtes étaient jetées.

Mais une fois la fatwa autorisant l'utilisation des viandes sacrificielles en les distribuant aux pauvres du haram et aux indigents musulmans, le royaume a mis sur pied ce projet remarquable. Le nombre de bêtes immolées la première année du projet étaient de 63 000. Au fil des ans, ce nombre croissait au fur et à mesure que le nombre des pèlerins augmentait. La distribution de la viande au haram commence aussitôt que le premier jour de l’aïd, tandis que l’acheminement vers les pays islamiques à partir du premier moharram. La viande est également distribuée à l’intérieur du royaume, par le truchement de 250 associations caritatives agréées par le ministère du Travail et du Développement social. A cet effet, des chambres froides et des unités frigorifiques sont utilisées pour la conservation et le transport de la viande.

Avec l’apparition au royaume de la pandémie à coronavirus, le projet a pris part à la campagne « Birran Bi Makkah », lancée par S.A.R. le Prince Khaled Al-Faisal, Gouverneur de la région de la Mecque, pour venir en aide aux nécessiteux. A cet égard, le projet a distribué 15 000 carcasses, soit 150 000 kg de viande, en collaboration avec des associations caritatives, des associations de quartiers et des waqfs de bienfaisance à la Mecque. Aussi environ 13 000 carcasses ont été distribuées à diverses associations caritatives à l'intérieur du royaume.

Le total des viandes sacrificielles distribuées depuis le lancement du projet à nos jours, atteint environ 33 millions de bêtes. Du côté des bénéficiaires, ils sont environ 100 millions de personnes du monde islamique à avoir bénéficié des viandes sacrificielles.

Le projet est supervisé par dix autorités, à savoir : le ministère de l’Intérieur, le ministère des Finances, le ministère des Affaires religieuses, le ministère de la Justice, le ministère des Affaires communales, le ministère du Hadj et du Oumra, le ministère de l’Environnement, le ministère du Travail et du Développement social, l’Autorité de développement de la Mecque et l’Institut du Serviteur des Deux Saintes Mosquées des recherches en hadj et Oumra.

Le soutien du Royaume d'Arabie Saoudite au projet est sans limite. En effet, pour faciliter l’accomplissement du rituel de sacrifice et renforcer le rôle du projet afin de fournir la nourriture aux indigents musulmans, le royaume a alloué plus de deux milliards SAR à la construction de nouveaux abattoirs équipés d'un système automatique intégré (de dépouillement, de nettoyage, de découpage, de transport, d'emballage, de conservation, de distribution et de mise en boites des viandes), la création d’une centrale d’énergie renouvelable, d’une unité d’épuration des eaux usées, et d’un complexe central d’une capacité d’accueil d’un million et demi de carcasses avec possibilité d’extension sur le même site pour atteindre environ 500 millions de bêtes immolées. Cet appui vient sur orientation du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman Bin Abdulaziz et S.A.R. le Prince Mohammed Bin Salman – qu’Allah les protège.

Les études et les plans de conception ont été préparés et un appel d’offres a été lancé. Aussi l’exonération de la main-d’œuvre du projet dont le nombre dépasse 20 000 personnes des droits de visa d’entrée au royaume et la subvention des coupons d’achat des bêtes sont autant de gestes qui témoignent de l’appui qu’apporte le royaume au projet.

La direction du projet collabore avec le département de Stratégie et de Transformation au sein de la Banque sur la préparation d’une étude complète relative à l’élargissement du rôle du projet pour en faire un des outils du Royaume d'Arabie Saoudite de lutte contre la faim dans le monde islamique. En effet, certains pays membres souffrent de famines répétées et le nombre de personnes affamées ne cesse de croître selon l’Indice de la faim dans le monde. En raison des guerres, des conflits armés, des sécheresses, des changements climatiques, des maladies et épidémies, les pays d’Afrique subsaharienne et d’Est asiatique sont les plus touchés et le nombre de personnes qui trouvent la mort en raison de la faim augmente constamment. C’est pourquoi le projet a lancé plusieurs programmes, tels que le Programme de la « sadaqa, aqiqa et wasiya » afin d’augmenter le nombre de bêtes à distribuer aux pauvres et affamés et le Programme de « wasiya » qui permet de passer un contrat avec le projet, lequel contrat consiste en l’affectation d’une somme d’argent devant couvrir le prix de bêtes à immoler par le projet au nom du « wasiya » après son décès.

Je n’omets pas de saisir l’occasion du mois de ramadan pour inviter les frères et sœurs des pays membres de la Banque Islamique de Développement et des communautés musulmanes établies dans d’autres pays à soutenir le projet en participant à ses différents programmes afin d’accroître le nombre de bêtes et permettre au projet de faire bénéficier à un plus grand nombre de nécessiteux. Allah vous rétribuera de toute contribution au projet pour lutter contre la faim dans le monde.

Dr Bandar HAJJAR

Président du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID)