Guinée : un produit innovant dans la lutte contre le COVID-19 voit le jour à Mamou…

MAMOU- C’est une innovation qui va certainement aider dans la lutte contre le COVID-19 en Guinée. Des étudiants chercheurs de l’Institut supérieur de technologie de Mamou ont présenté cette semaine une machine multifonctionnelle capable à la fois de prendre la température et assurer le lavage des mains.

Au nombre de 15, ces guinéens ont surpris tout le monde à travers cette innovation. Notre correspondant à Mamou est allé à leur rencontre à l’IST qui situé dans le quartier Teliko. Le Professeur Salifou Camara est le chef de cette équipe qui selon lui pourrait apporter d’autres solutions dans la lutte contre le COVID-19.

« On a fait tout ça à la main. Depuis l’apparition de cette maladie, on s’est mis à pied d’œuvre pour avoir une solution. On a réuni plusieurs étudiants et quelques enseignants-chercheurs. On a réfléchi sur un respirateur artificiel. Après une étude de faisabilité, on a trouvé qu’on n’a pas les moyens pour ça. C’est ainsi que nous avons pensé au kit automatique de lavage de mains et la prise de température. A l’institut ici, on a un laboratoire électronique. C’est sur la base de l’électronique que nous avons pu faire tout cela. On peut laver la main sans tourner un robinet. C’est automatique. Quand vous présentez les mains, l’eau sort d’elle-même. Quand à la température, c’est la même chose. Dès que vous vous approchez, l’écran affiche votre température. Nous sommes en train de travailler sur d’autres machines plus modernes. On a été accompagnés par les responsables de l’IST », a explique le Pr Camara.

Cette équipe n’est pas à sa première création. L’institut a déjà fabriqué plusieurs objets très innovants. Chaque année, elle gagne en expérience dans l’innovation. Aujourd’hui elle dit avoir besoin d’un accompagnement pour pouvoir exprimer tout son potentiel créateur.

« Un organe de presse nous a donné 2 millions c’est tout. Les autorités nous ont dit de rester à l’écoute pour un éventuel accompagnement. L’ANSS (agence nationale de sécurité sanitaire) nous a contactés mais ils n’ont pas réagi par après. On fait plusieurs choses aussi. On a de belles créations. Avec les moyens, on pourrait tout faire à partir d’ici. On a tous étudié ici. Nos produits sont locaux et l’Etat doit faire confiance en nous », lance cet enseignant-chercheur.

Il faut rappeler que depuis sa création, chaque promotion de l’IST fabrique un appareil avant sa sortie. Ce qui fait qu’aujourd’hui, il a plusieurs appareils créés sur place par des étudiants. Mais par manque de soutien, l’institut peine à développer toute cette gamme.

Habib Samake

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Mamou