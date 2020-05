Guinée : Alpha Condé était-il annoncé à Donka ce vendredi ?

CONAKRY- Alpha Condé était-il annoncé ce vendredi 8 mai 2020 au Centre de traitement des épidémies de Donka ? Depuis quelques heures, de folles rumeurs circulent sur la toile. Le Chef de l’Etat guinéen était attendu à Donka pour apporter son soutien au personnel médical, selon des sources non officielles.

Pour en savoir davantage, notre rédaction a joint un des Ministres Conseillers à la Présidence de la République. Au bout du fil, ce proche collaborateur du Président Alpha Condé nous renseigne qu’aucune visite du dirigeant guinéen n’est prévu ce vendredi 8 mai 2020 à l’hôpital Donka.

« J’ai échangé avec le Président même ce matin. Mais à aucun moment il ne m’a parlé d’une quelconque visite à l’hôpital Donka », a précisé ce Ministre d’Etat.

La nouvelle d’une éventuelle visite du locataire du Palais Sékoutoureya à Donka a suscité quelques réactions de la part notamment de ses militants. Ces derniers rejettent en bloc toute idée d’une visite de leur « champion » au CTE de Donka.

Du côté de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, un des responsables dit qu’aucun programme de visite du Chef de l’Etat n’a été établi à ce jour.

« Nous ne sommes pas au courant et nous n’avons pas été saisis par rapport à ça. Je ne pense pas non plus que le Président se déplacerait pour une visite au CTE sans qu’on ne soit au courant », nous renseigne t-on également du côté de l’ANSS.

La Directrice de l’hôpital Donka, Hadja Fatou Siké Camara dit n’avoir pas reçu cette information.

