COVID-19 : Le programme INTEGRA se mobilise pour ses bénéficiaires

Le programme d’appui à l’intégration socio-économique des jeunes (INTEGRA) innove pour permettre à son public de bénéficiaires de continuer son insertion professionnelle en temps de crise.

À l’heure des problèmes économiques générés par la pandémie du COVID-19, l’actualité est davantage portée sur les arrêts d’activités que sur les embauches. Avec la fermeture des lieux de formation, des lieux de rassemblement, et avec les restrictions de mouvements dans le pays et vers/depuis l’étranger, les activités économiques sont fortement impactées.

Plus que jamais, le rôle du programme INTEGRA prend tout son sens pour aider la jeunesse guinéenne à créer de nouvelles opportunités dans son pays. Il s’est adapté en repensant ses méthodes de formation, et en adaptant ses programmes aux nouvelles demandes du marché, de façon à accompagner les jeunes dans des projets innovants permettant de contribuer à la lutte contre le COVID-19 en Guinée.

Des formations réinventées

Au vu des circonstances exceptionnelles en lien avec la propagation du virus, INTEGRA a mis en place plusieurs actions pour permettre d’assurer la continuité des formations lorsque cela est rendu possible.

- Développement d’une offre de service dématérialisée, notamment par l’organisation de webinaires et de formation en ligne dans les domaines de la logistique urbaine et en marketing digital en proposant aux bénéficiaires des outils digitaux et collaboratifs.

- Séances d’orientation professionnelle des potentiels bénéficiaires identifiés en amont, sous forme d’entretiens téléphoniques.

- Sensibilisation des apprenants aux gestes barrières, pendant les formations qualifiantes dispensées sur les chantiers écoles notamment : distribution de 20 000 masques et de 6 000 flacons de gel hydro-alcoolique, lavage des mains régulier et obligatoire, respect de la distanciation d’1m50 entre les bénéficiaires, et mise en place d’une campagne d’affichage pour la sensibilisation aux gestes barrières.

Des projets innovants

Le programme accompagne des projets d’entrepreneuriat permettant de lutter contre le COVID-19, favorisant ainsi la création d’emplois. Voici un panel des projets développés avec le soutien du programme INTEGRA :

- Confection de 85 000 masques en tissu à travers des professionnels de la filière Couture d’INTEGRA afin de pouvoir renforcer l’entrepreneuriat local dans les zones d’intervention du programme, tout en protégeant les populations du COVID-19.

- Equipement d’un centre de créativité et d’innovation technologique pour les jeunes entrepreneurs : le Fablab. La production de nouvelles visières via l’impression 3D, la découpe au laser de patrons de masques en tissus, la fabrication de respirateurs, un dispositif intelligent de lavage des mains sont entre autres les multiples initiatives en cours de réalisation au sein du Fablab.

- Distribution de sacs isothermes et de kits sanitaires à des startups guinéennes spécialisées dans le secteur de la logistique urbaine, à la suite des restrictions imposées par les autorités limitant les déplacements des personnes. En effet, les sociétés de livraison sont de plus en plus sollicitées. Au total six entreprises ont bénéficié de cet appui (AFRIDEJ, SPEEDEAT, AOUDY, COLISMART, MAGIC, ALLO 224). Une formation aux bonnes pratiques de la livraison a été dispensée auprès de 150 employés travaillant à Conakry et à travers tout le pays.

Le programme INTEGRA se veut une contribution pour amorcer de nouvelles dynamiques dans le développement socio-économique en Guinée. Financé par l'Union européenne, INTEGRA crée des opportunités pour la jeunesse guinéenne à travers la préparation à la vie professionnelle dans les établissements scolaires, la réalisation d’infrastructures économiques, la formation professionnelle, la création d’emplois durables et le développement de l’entrepreneuriat.

Ainsi, à travers ce programme, ce sont plus de 15 000 jeunes directement accompagnés pour mettre en œuvre cette nouvelle dynamique socio-économique par la création d’emplois et des appuis au développement de l’entrepreneuriat en Guinée.

#INTEGRA_GUINEE #AfricaTrustFund