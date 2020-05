Les coordonnateurs résidents du Système des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et la CEDEAO appellent à un partenariat avec la CEA pour une réponse harmonisée et coordonnée au COVID-19 au niveau régional

Niamey (Niger), le 07 Mai 2020 – La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), à travers son Bureau Sous-Régional pour l'Afrique de l'Ouest (BSR-AO), a tenu, le 23 Avril 2020, une réunion virtuelle avec les Coordonnateurs résidents du Système des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Cette réunion placée sous la direction du Bureau de Coordination pour le Développement (DCO) avait pour objectifs de discuter des domaines de collaboration entre le BSR-AO de la CEA et les Coordonnateurs résidents en Afrique de l'Ouest pour une meilleure riposte à l’impact socio-économique du COVID-19 au niveau des pays et un appui plus efficace et coordonné aux efforts des Etats dans le cadre de la mise en œuvre de la Décennie d'action pour la réalisation des objectifs de développement durable (ODD).

Les Coordonnateurs résidents en Afrique de l'Ouest ont noté que la pandémie est non seulement une crise, mais également une occasion pour démontrer la dimension intégrée des actions du système des Nations Unies dans le cadre du « Delivering as one ».

Après avoir fait un résumé de l’appui des Coordonnateurs résidents aux réponses au COVID-19 en Afrique, le chargé de programme principal du DCO, Themba Kalua, a déclaré que : « Dans presque tous les pays, nous nous rendons compte qu’en travaillant ensemble, nous apportons une valeur ajoutée et soutenons les gouvernements dans la réponse ».

C’est pourquoi, les Coordonnateurs résidents du Système des Nations Unies en Afrique de l’Ouest et la CEDEAO ont exprimé la nécessité d’avoir un partenariat avec le BSR-AO de la CEA pour une réponse harmonisée et coordonnée au COVID-19 au niveau régional.

Présentant les conclusions de la visioconférence du Sommet des 15 Chefs d'État et de Gouvernements de la CEDEAO sur la situation et l'impact du coronavirus tenu le 23 avril 2020, la Vice-Présidente de la CEDEAO, Finda Koromo, a affirmé que « les chefs d'État ont confirmé la nécessité d’une approche harmonisée et coordonnée en tant qu'organisation régionale ».

Pour sa part, la Directrice du BSR-AO de la CEA, Ngone Diop a indiqué que la tenue de la présente rencontre en vue de mieux répondre aux besoins et attentes de nos pays est une parfaite illustration du "Delevering as one".

A la fin de la réunion, les participants ont convenu de créer, avec l’appui du DCO, une plate-forme qui les réunira pour discuter de questions spécifiques de développement.

« Nous devons concrétiser cette plate-forme et commencer à avancer à travers elle de manière très concrète », a conclu Ngone Diop.

Les réflexions entre le DCO, les Coordonnateurs résidents du Système des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, la CEDEAO et le BSR-AO de la CEA se sont déroulées dans un contexte où la sous-région se trouve confrontée à plusieurs défis : le COVID19, l'extrémisme violent et le terrorisme et leurs conséquences sur le développement.

