Kindia enregistre son 1er cas de Covid-19 : le malade est un haut fonctionnaire…

KINDIA-La ville de Kindia vient d'enregistrer son premier cas de covid-19. L’information a été confirmée à Africaguinee.com par le directeur préfectoral de la santé de la cité des agrumes, au sortir d'une rencontre ce jeudi matin avec les autorités préfectorales et communales.

Selon notre source, le malade est un haut fonctionnaire de l'État qui a construit à Damakania dans la commune urbaine de Kindia. Selon Docteur Mory Togba directeur préfectoral de la santé de kindia, le malade en provenance de Conakry a été testé mais il n'a pas attendu son résultat avant de voyager à l'intérieur du pays. Du coup, il est rentré en contact avec beaucoup de personnes durant son trajet.

« C'est hier qu'on a enregistré un cas non autochtone dans la préfecture de Kindia venu de Conakry. Je crois que c'est à Conakry qu'il a été suspecté. Il a fait le test mais il n'a pas reçu son résultat. Vu que le temps pressait pour lui, il a profité pour se traiter à la médecine traditionnelle. Il a construit à Kindia ici, il est passé par là mais il n'a pas passé la nuit. Il a continué à Dabola pour se soigner à la médecine traditionnelle. C'est à son retour ici qu'on lui a dit qu'il est testé positif. Directement on l'a guidé au CREMS de Kindia pour sa prise en charge. C'est ainsi il s'est présenté au CREMS où il est hospitalisé actuellement », explique le DPS de Kindia, Dr Togba Mory qui ajoute qu’aujourd’hui, on peut dire que Kindia a enregistré son premier cas de Covid-19.

Pour éviter, selon le DPS la propagation de la maladie dans la préfecture, une réunion d'urgence a eu lieu ce jeudi 07 mai afin de faire l'investigation pour retrouver les contacts du malade.

Depuis Kindia, Chérif Keita

Pour Africaguinee.com