Guinée: Un vol humanitaire affrété par Embalo a-t-il été refusé par Conakry?

CONKARY-Un vol humanitaire affrété par le président Bissau-guinéen Umaro Sissoko Emballo a-t-il été refusé par Conakry ? Alors que la polémique enfle, les autorités de l’aéroport international Conakry-Gbessia interpelées par Africaguinee.com, ont apporté des précisions.

“C'est des conneries ! Aucun avion affrété par Umaro Sissoko Emballo n'est arrivé à Conakry et on a refusé de le recevoir. Nous n’avons reçu aucune information nous demandant de recevoir un avion en provenance de Bissau. Les avions viennent par autorisation. Et à l'heure là, l'aéroport est fermé à tous les vols commerciaux. Les cargos qui viennent, reçoivent d'abord l'autorisation de l'aviation civile sous instruction de l'autorité supérieure” a précisé Abdel Kader Yombounaud, le Directeur Général Adjoint de la SOGEAC.

Charmé par le Covid-Organics, la « potion magique » développée par le président malgache, Andry Rajoelina pour soigner et prévenir le Coronavirus, Umaro Sissoko Emballo a lancé une commande à Tana alors que son pays est durement touché le nouveau Covid-19. Au nom de la « solidarité africaine », le tout nouveau président de la Guinée Bissau a proposé ses bons offices pour servir de relai à la distribution du don malgache à tous les pays d’Afrique de l’Ouest.

La rumeur concernant l’envoi éventuel à Conakry d’un cargo transportant la part du Covid-Organics offert par le Madagascar à la Guinée a gagné la toile. Malgré le démenti du ministre guinéen de la santé interrogé à ce sujet par Africaguinee.com, la rumeur a persisté avec de nouvelles proportions. Selon celle-ci, Conakry aurait refusé à l’entrée sur son territoire d’un cargo humanitaire affrété par M. Embalo, à cause des rapports tendus qu’il entretient avec le président guinéen.

Interrogé à ce sujet, le commissaire de l’Aéroport a balayé d’un revers de la main ces rumeurs, précisant qu’il n'a jamais reçu une demande d'autorisation d'atterrissage d'un avion en provenance de Guinée Bissau.

“Je n'ai pas l'information relative à l'arrivée d'un cargo en provenance de la Guinée Bissau. Aujourd'hui même on a eu deux cargos en provenance de Dubaï. C'est le ministre de la santé même qui a procédé à la réception de ces dons. Quand un avion veut venir en Guinée, je reçois d'abord la demande d'autorisation d'atterrissage ”, a précisé le commissaire Abdoulaye Sangaré.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 664-72-76-28