Guinée : Un activiste des droits de l’homme mis aux arrêts à Conakry !

CONAKRY-Un défenseur des droits de l’homme a été arrêté ce jeudi 7 mai 2020 par la police dans la banlieue de Conakry.

Saikou Yaya DIALLO, Président du CPDH (Centre Guinéen pour la Promotion et la Protection des Droits Humain en Guinée) a été arrêté ce jeudi du côté de Hamdallaye par les Forces de l’ordre. Il est en ce moment à la DPJ. Pour l’heure, nous ignorons ce qui est reproché à cet activiste des droits humains.

Ses proches craignent pour sa santé et exigent sa libération. « En dehors des conditions d’arrestations ou des charges éventuelles qui peuvent pesées contre lui, dans l’immédiat, le plus important est d’ŒUVRER pour sa LIBERATION RAPIDE », indique Th. Souleymane SOW Directeur Exécutif Amnesty International Guinée.

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, le front national pour la défense de la Constitution a dénoncé cette arrestation.

« Le FNDC tiendra Fabou Camara et M. Alpha Condé pour responsables de la vie et de la santé de Saikou Yaya Diallo qui souffre d'ailleurs de diabète. Nous exigeons sa libération immédiate ainsi que celle de tous les responsables et militants du FNDC qui sont injustement emprisonnés à travers le pays », lit-on dans le communiqué parvenu à notre rédaction.

A suivre…

Africaguinee.com