Croisade nationale contre le COVD-19 : le geste de Cellou Dalein Diallo…

CONAKRY-Cellou Dalein Diallo, le chef de file de l’opposition guinéenne, a fait un important don ce jeudi 7 mai 2020 aux démunis. Cet acte humanitaire du leader de l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus qui peine à être maitrisée en Guinée. Le don est composé de denrées alimentaires et des kits sanitaires.

Ces lots de kits sanitaires et denrées sont composés de 70 mille masques, 100 tonnes de vivres dont des sacs de riz et de sucre, 5000 kits sanitaires et 500 cartons de savons. Cette assistance va aider les couches vulnérables pendant cette pandémie. La distribution a déjà commencé dans les quartiers de Conakry et à travers le pays.

« Nous avons pu collecter d’abord beaucoup de denrées, parce qu’il fallait soutenir nos compatriotes dans le cadre du mois de Ramadan. Nous avons pu mobiliser 1000 sacs de riz, 1000 sacs de sucre que nous avons distribué dans les quartiers et à l’intérieur du pays pour aider les fidèles musulmans de Guinée à faire face non seulement à la pandémie mais aussi au mois de Ramadan. Nous avons aussi pu trouver du savon, des kits sanitaires, des masques nous avons pu trouver 70.000 masques pour tous les guinéens et nous avons déjà commencé à distribuer à l’intérieur du pays comme à Conakry. On a pu trouver 500 cartons de savons plus les 5.000 kits que nous sommes en train de distribuer dans les quartiers. On a estimé qu’il était bon que les guinéens sachent qu’on est en train de le faire. Puisque nous-mêmes, on a été les premiers à lancer un appel aux guinéens pour qu’ils se mobilisent pour le faire. Beaucoup disaient qu’est-ce que l’UFDG est en train de faire ? Mais nous étions en train de le faire dans les quartiers, dans les préfectures et les sous-préfectures. Nous sommes à l’œuvre dans le cadre de cette solidarité à laquelle nous avons appelé tous les guinéens », a déclaré CellouDalein Diallo.

Le leader du principal parti de l’opposition a rappelé que l’UFDG a inscrit comme priorité la préservation de la vie de la population guinéenne.

« Nous avons considéré que c’est une priorité de préserver la vie des populations. Contrairement au pouvoir nous avons estimé qu’il fallait tout arrêter pour s’occuper de la préservation de la santé et de vie de la population guinéenne. A cet égard j’avais demandé que chacun en fonction de ses moyens essaye d’aider les plus démunis parce que la crise sanitaire s’accompagne comme vous le savez d’une crise économique sévère. Il y a le chômage technique, le licenciement, il y a une baisse drastique des activités économiques qui sont les génératrices de revenu pour nos compatriotes. Il fallait qu’il y ait un élan de solidarité nationale pour que ceux qui ont plus de moyen aide ceux qui en ont moins, pour que notre peuple puisse faire face avec efficacité à cette pandémie. Dans ce cadre, l’UFDG n’est pas restée sans action. Nous sommes en train d’agir depuis », a affirmé Cellou Dalein Diallo.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 14