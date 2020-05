Coronavirus : la Cédeao dément avoir commandé le Covid-Organics…

BOBO-DIOULASSO-Le Covid-Organics (CVO), "remède miracle" développé par le président Malgache, Adry Rajoelina pour guérir et prévenir le Coronavirus ne cesse de faire parler de lui. Fait à base de l’artemisia annua une plante médicinale, le remède miracle continue de susciter de l’intérêt mais également des controverses.

Dans un communiqué publié ce mercredi 06 mai, la Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a démenti les informations disant qu'elle a commandé un lot du médicament dénommé Covid-Organics (CVO) auprès d’un pays tiers. Merci de lire ci-dessous la note parvenue à notre rédaction.

« Nous souhaitons indiquer que la CEDEAO et son institution spécialisée en matière de santé qu’est l'Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) se dissocient de cette affirmation, et informer le public que nous n'avons jamais commandé ledit médicament.

Nous souhaitons indiquer par ailleurs, que dans le cadre de son mandat qui est d’assurer la sauvegarde et l’amélioration de la santé des populations de la région, l'OOAS reste engagée vis-à-vis de la promotion des pratiques et des produits d’une Médecine traditionnelle rationnelle dans l’espace CEDEAO, et a travaillé de façon cohérente pendant des années, avec les États membres dans le cadre d’études scientifiques sur les médicaments à base de plantes dont l'efficacité est prouvée.

Ces produits sont documentés dans notre Pharmacopée des médicaments traditionnels de la CEDEAO, dont la deuxième édition sera publiée dans les prochaines semaines. L'OOAS a également, dans un passé récent, identifié, entretenu et soutenu des centres d'excellence en médecine traditionnelle à l’échelle de la région de la CEDEAO.

Nous savons que nombreuses sont les déclarations faites dans différentes parties du monde, et qui revendiquent avoir trouvé le remède du Covid-19, mais nous ne pouvons que soutenir et approuver les produits dont l'efficacité a été démontrée par des études scientifiques.

C'est pourquoi l'OOAS collabore avec des partenaires pertinents, notamment l'OMS, le Centre africain de contrôle des maladies (Africa CDC ) ainsi qu’avec des consortiums nationaux, régionaux et internationaux de recherche, afin de promouvoir la recherche scientifique d'un remède contre la maladie.

Nous travaillons en outre, avec les États membres sur quelques-uns des médicaments disponibles dans le cadre d’essais cliniques et pour une utilisation à titre compassionnel en ce qui concerne certains cas graves. En ce moment même, un certain nombre de centres d'excellence de la Médecine traditionnelle de l’espace CEDEAO sont également en train de procéder à des études sur des produits d'une efficacité potentielle.

La Commission de la CEDEAO et l'OOAS continueront à se focaliser sur la mise en œuvre des décisions prises par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO lors de leur récent sommet extraordinaire sur la lutte contre le Covid-19, dont l'une consiste à renforcer la coopération entre les États membres en matière de recherche, de formation et de partage d'expériences dans le domaine de la santé en général, et de la lutte contre le Covid-19 en particulier. FIN »