Kouroussa, ville d’origine d’Alpha Condé: les populations réclament le "courant de 18h à 6h"

KOUROUSSA-Le Président Alpha Condé est-il en train d’être rattrapé par ses promesses non-tenues dans ses fiefs ? Rien n’est moins sûr ! Ce mercredi 6 mai 2020, les citoyens de la ville de Kouroussa ont battu le pavé. Les protestataires étaient dans les rues pour exprimer leur ras-le-bol face aux promesses non tenues du Président de la République pendant les campagnes électorales. Munis de pancartes où on peut lire‘’Nous voulons le courant de 18h à 6h’’ ou encore ‘’A bas EDG’’, les manifestants ont dénoncé le manque de courant et d’eau potable dans cette ville de la haute Guinée, bastion du parti au pouvoir.

Selon les témoignages que nous avons recueillis auprès des organisateurs de cette manifestation, à l’approche de chaque élections, le Président Alpha Condé a toujours tenu des promesses à l'endroit des citoyens de cette Préfecture qu’il considère comme sa ville d’origine. Mais en fin de compte, les populations du Hamana se rendent compte que c’est du "vent". A la fin de son second mandat à la tête de la Guinée, les populations de Kouroussa sont toujours en manque d’eau et d’électricité. En signe de protestation face à cette situation, les manifestants ont cadenassé les portes du siège local d’Electricité de Guinée EDG. Lamine Kouyaté, conseillé communal, l’un des organisateurs de cette manifestation a décrit le calvaire des citoyens de la ville Kouroussa.

« C’est un ras-le-bol total pour les populations. Vous savez on a toujours dit que Kouroussa est la ville d’origine du Président Alpha Condé mais à vrai dire, on ne sent pas ça. Il est en train de tout faire ailleurs mais pas à Kouroussa. Après d’innombrables voix qu’on lui a donné lors des élections, la population de Kouroussa se rend compte aujourd’hui que toutes ses promesses non tenues là sont pratiquement non réalisables. Il avait promis ici qu’il allait faire de Kouroussa le Yamoussoukoro de la Guinée et cela n’a pas été le cas. Aujourd’hui Kouroussa n’a ni l’eau ni l’électricité. On peut faire deux à trois jours sans l’eau ni électricité. Le courant varie tellement, on peut avoir le courant aujourd’hui et demain vous n’en avez pas. C’est pourquoi les jeunes se sont levés ce matin pour aller signifier ça non seulement au Maire et au Préfet mais aussi fermer les portails de l’EDG à Kouroussa. Donc les portes de l’EDG ont été non seulement cadenassées mais aussi les jeunes ont exigé que la fourniture de l’électricité se fasse tous les jours et pour tous les quartiers faute de quoi ils préfèrent attendre », a expliqué Lamine Kouyaté avant d’ajouter que les manifestants avaient tenté sans succès de rencontrer le Maire et le Préfet pour leur faire part de leurs souffrances.

« Avant de se rendre au siège de l’EDG, les manifestants s’étaient rendus à la Mairie et à la Préfecture mais personne ne les a écouté. Selon les informations qu’on a reçu, c’est l’huile qu’on met dans les groupes électrogènes qui serait usée. Mais on nous dit que pour avoir cette huile, il faut faire une commande mais avec le Coronavirus les routes sont bloquées donc il faut attendre », a ajouté ce conseillé communal tout en affirmant que les citoyens de Kouroussa achètent deux sachets d’eau minérale glacée à 2500 francs guinéens.

« Pendant ce mois de Ramadan, l’eau minérale en sachet normalement le prix c’est à 500 francs. Mais en ce moment, on revend deux sachets d’eau glacée à 2500 francs guinéens. Nous ne méritons pas ça, Kouroussa a trop fait pour ce Président mais il n’a jamais réalisé ces promesses ici », a déploré Lamine Kouyaté.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023